Les craintes liées à l'IA « hors de contrôle » et leur impact sur Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains affichent désormais un léger recul

* Le secteur industriel est le plus faible du S&P 500; les services de communication mènent la hausse

* Le dollar se raffermit; le brut américain progresse d’environ 1,5 %; le bitcoin gagne >2 %; l’or recule d’environ 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 5,01 %, son plus haut niveau depuis octobre 2023, avant de redescendre à environ 4,95 %

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LES CRAINTES LIÉES À L'IA HORS DE CONTRÔLE ET LEUR IMPACT SUR WALL STREET

L'indice PHLX du secteur des semi-conducteurs .SOX a reculé de 5 % lundi et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis fin juillet, les investisseurs digérant les commentaires formulés ce week-end par Dario Amodei, directeur général d'Anthropic , qui a appelé les entreprises spécialisées dans l'IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles.

Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis de M. Amodei.

L’indice des semi-conducteurs affiche une nette sous-performance par rapport au Nasdaq .IXIC , qui n’est désormais que très légèrement en baisse dans les échanges de l’après-midi, mais le SOX reste en hausse d’environ 58 % depuis le début de l’année. Les actions de Microsoft MSFT.O et d’autres éditeurs de logiciels sont en hausse ce lundi à la suite de cette annonce.

L’engouement pour l’IA et les dépenses massives des entreprises ont fait grimper les cours des valeurs du secteur des semi-conducteurs cette année, et la dernière saison des résultats du deuxième trimestre a montré que ces dépenses continuaient de profiter aux fabricants de puces. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs avaient subi de fortes fluctuations en juillet, les investisseurs ayant pris quelques bénéfices et craignant que les entreprises ne dépensent trop pour les infrastructures d’IA.

La semaine dernière, Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné en déclarant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Les commentaires du directeur général d’Anthropic ont davantage attiré l’attention de Wall Street sur ces inquiétudes, explique Michael O’Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut.

Il écrit dans une note: “La semaine dernière, cela relevait davantage de l’actualité du grand public, mais Amodei en a fait un sujet de Wall Street.”

Il ajoute que “l’incertitude est la marque de fabrique de cette technologie et que les multiples devraient se resserrer”, avant de préciser:

“On peut affirmer sans se tromper que personne ne peut prédire qui disposera du meilleur modèle en fin d’année, mais on peut être certain que ce modèle aura probablement une part de marché relativement faible.”

Rédigé par Caroline Valetkevitch

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