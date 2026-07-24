Les craintes de stagflation refont surface et secouent les marchés alors que le prix du pétrole remonte à 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le retour du prix du pétrole à 100 dollars ravive les craintes de stagflation sur les marchés

* L'Europe et l'Asie sont considérées comme les plus vulnérables

* Les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 40 % en juillet

par Alun John, Dhara Ranasinghe et Sophie Kiderlin

La reprise des hostilités dans le Golfe a ravivé les craintes de stagflation, anéantissant l'espoir que l'accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran soit intervenu à temps pour permettre à l'économie mondiale d'éviter une inflation élevée associée à une croissance économique stagnante.

Au contraire, les cours du pétrole sont de retour à 100 dollars, les prix du gaz en Europe s’apprêtent à enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis mars et les coûts d’emprunt des gouvernements atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années , alimentés par les craintes inflationnistes alors que les tensions s’intensifient à nouveau .

Les frictions commerciales viennent aggraver l’incertitude à laquelle sont confrontés les consommateurs, les entreprises et les investisseurs. Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne et la Chine, ce qui devrait entraîner une nouvelle hausse des prix.

« Le risque de stagflation est bien présent pour chaque économie depuis mars, sous différentes formes », a déclaré Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie mondiale à l’Amundi Investment Institute.

Cette nouvelle escalade du conflit « accroît sans aucun doute le risque de stagflation », a-t-elle ajouté.

Voici comment la situation se présente sur les différents marchés:

EN HAUSSE

Les prix de l’énergie restent le principal moteur des anticipations d’inflation à court terme; il n’est donc pas étonnant que la flambée de cette semaine ait eu un tel retentissement.

Le Brent LCOc1 , qui était tombé jusqu’à 70 dollars début juillet dans un climat d’optimisme lié au cessez-le-feu, a de nouveau frôlé les 100 dollars après que les Houthis du Yémen ont annoncé avoir attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, étendant ainsi les perturbations du transport maritime mondial au-delà du détroit d’Ormuz.

Le pétrole, en hausse de près de 40 % en juillet, s’apprête à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis mars. Il en va de même pour les contrats à terme de référence sur le gaz naturel européen TFMBMc1 , qui atteignent eux aussi leur plus haut niveau depuis mars.

QU'EN EST-IL DES PRÉVISIONS D'INFLATION?

L’inflation américaine pour le mois de juin s’est avérée inférieure aux prévisions la semaine dernière, mais le soulagement a été de courte durée, car cette semaine, la hausse des prix de l’énergie a entraîné une forte augmentation des rendements des obligations d’État, des États-Unis au Japon en passant par l’Allemagne.

Les variations des indicateurs de marché reflétant les anticipations d’inflation ont été relativement modestes, mais cela pourrait changer. EUIL5YF5Y=R USIL5YF5Y=R .

Kristjan Kasikov, responsable des solutions d’investissement quantitatives sur le marché des changes chez Citi, a déclaré que, historiquement, les marchés peuvent mettre du temps à intégrer pleinement l’impact des fluctuations des prix des matières premières agricoles et énergétiques.

« Les acteurs du marché s’attendent à ce que cette hausse des matières premières soit temporaire, mais il convient de la surveiller de près », a-t-il ajouté.

Le cabinet d’analyse Kpler estime qu’environ un tiers des engrais mondiaux transitent par le détroit d’Ormuz, ce qui laisse penser que les prix alimentaires pourraient rester élevés plus longtemps, pénalisant les marchés émergents les plus vulnérables.

Le phénomène El Niño de cette année contribue également à la hausse des prix.

DOUBLE COUP DUR

En conséquence, les opérateurs ont recommencé à parier sur le fait que les banques centrales seront contraintes de procéder à de nouvelles hausses de taux pour contenir les pressions sur les prix.

Ils anticipent environ deux nouvelles hausses d’un quart de point de la part de la Banque centrale européenne d’ici la fin de l’année, en plus de celle décidée en juin. Jeudi, celle-ci a maintenu ses taux inchangés, mais a laissé entendre qu’un nouveau resserrement pourrait suivre.

Si les anticipations de hausse des taux américains se sont atténuées après la publication des chiffres de l’inflation la semaine dernière, elles ont rapidement refait surface et les marchés tablent désormais sur environ deux hausses d’ici janvier. L’inflation américaine dépasse l’objectif de 2 % de la Fed depuis cinq ans.

Le défi pour les décideurs politiques, en particulier dans les pays importateurs d’énergie comme la zone euro, réside dans le fait que le relèvement des taux ralentit également la croissance économique.

Cela n’aide en rien alors que le choc énergétique fait déjà sentir ses effets.

L’Europe est particulièrement vulnérable.

« La Banque centrale européenne semble plus disposée que la Réserve fédérale à relever ses taux face à une inflation alimentée par les prix du pétrole », a déclaré Andrew Sheets, responsable mondial de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Morgan Stanley.

«Cela risque de constituer un double coup dur pour l’Europe, qui devra faire face à un resserrement des conditions financières dû à la hausse des prix de l’énergie et à un resserrement des conditions financières induit par une politique monétaire plus restrictive.»

Alors que le prix du pétrole atteignait 100 dollars jeudi, l’euro a chuté à son plus bas niveau depuis trois semaines, sous la barre des 1,14 dollar. EUR=

L'ASIE DANS L'EMBOUCHE, LES ÉTATS-UNIS NE SONT PAS À L'ABRI

Le volet « ralentissement de la croissance » de la stagflation pourrait également se concrétiser, la guerre pouvant faire chuter la croissance mondiale à 1,3 % , contre 2,9 % l'année dernière, a déclaré cette semaine à Reuters l'économiste en chef de la Banque mondiale.

L’Asie, qui achète la majeure partie de son pétrole dans le Golfe, est vulnérable, en particulier les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est qui peinent à faire face à la hausse des prix de l’énergie.

Le Japon a les moyens de payer, mais avec un yen qui stagne à son plus bas niveau depuis quatre décennies JPY= face au dollar, cela lui coûte cher: la valeur de ses importations a bondi à un niveau record en juin, alimentant encore davantage l’inflation.

Bien que les États-Unis, qui exportent de l’énergie, soient moins exposés, ils ne sont pas à l’abri.

Les prix moyens à la pompe ont repassé le « seuil psychologique » des 4 dollars le gallon, ce qui est douloureux en pleine « saison des voyages » estivale, tandis que les dépenses combinées en carburant des quatre principales compagnies aériennes américaines ont augmenté de près de 8 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Et les acheteurs immobiliers en ressentent également les effets. La hausse des rendements des bons du Trésor américain a entraîné, la semaine dernière, une augmentation du taux d’intérêt du type de prêt immobilier le plus courant, qui a atteint son plus haut niveau depuis août dernier .