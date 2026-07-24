Sanofi stoppe le développement clinique d'un traitement contre une forme d'eczéma

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi l'arrêt du développement clinique de son traitement expérimental amlitélimab contre la dermatite atopique, une décision qui faisait reculer sont titre en Bourse.

Le groupe constate dans un communiqué que "l’ensemble des données d’efficacité et de sécurité générées à ce jour ne sont pas favorables à un développement plus poussé de l’amlitélimab dans la dermatite atopique", une forme d'eczéma.

"Cette décision de ne pas soumettre le médicament à des évaluations réglementaires mondiales intervient dans le cadre d’une évaluation stratégique en cours du portefeuille de développement", ajoute-t-il.

Sanofi affirme toutefois que cette annonce, "ne change pas ses prévisions pour l’exercice 2026" mais à la Bourse de Paris, l'action cédait 1,83% à 74,96 euros vers 10H30 dans un marché en hausse de 0,40%.

S'appuyant sur de nouvelles données, Sanofi indique que "l’amlitélimab ne représenterait pas une amélioration significative du traitement standard pour les patients atteints de dermatite atopique".

Fin 2023, l'amlitélimab figurait parmi les "actifs aux multiples indications potentielles" pour relancer son développement et soutenir sa croissance à long terme.

Mais en septembre 2025, les résultats d'une étude clinique en phase avancée sur ce traitement expérimental contre la dermatite atopique modérée à sévère avaient déçu les investisseurs, entraînant une forte chute du titre en Bourse.

Le groupe, avait ensuite présenté début 2026 deux études complémentaires. L'une d'elle n'avait toutefois pas atteint les critères retenus par l'Union européenne.

L'éviction de Paul Hudson, à la tête du groupe depuis 2019, était intervenue un mois plus tard sur fond de déceptions concernant plusieurs essais cliniques.

Le groupe cherche à étoffer son portefeuille de nouveaux médicaments pour prendre le relais de son produit phare, l'anti-inflammatoire Dupixent qui lui rapporte plusieurs milliards d'euros de revenus par an.

Arrivée début mai, la nouvelle patronne, Belen Garijo, a promis de relancer l'innovation et de "se concentre(r) sur la recherche et le développement".en fixant "des priorités claires".

Cette ancienne dirigeante du laboratoire allemand Merck devrait détailler ses pistes d'action à l'occasion des résultats financiers semestriels fin juillet.

En juin, Sanofi a annoncé la nomination d'un nouveau responsable de la recherche et du développement. Le Dr Paulo Fontoura fait partie du comité exécutif resserré, désormais composé de huit membres présenté en début de semaine.

Des résultats sont attendus au second semestre, cette fois pour une étude de phase intermédiaire en cours évaluant l’anticorps monoclonal amlitélimab dans la maladie cœliaque, une maladie inflammatoire auto-immune induite par l’ingestion de gluten.