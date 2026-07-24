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France/Incendies-Des évacuations en cours en Gironde et dans les Landes
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 10:26
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Incendie de forêt près de Lege-Cap-Ferret, dans le département de la Gironde

Incendie de forêt près de Lege-Cap-Ferret, dans le département de la Gironde

La France était toujours confrontée vendredi à des feux de forêts ‌violents qui ont entrainé l'évacuation de nombreux habitants, notamment dans les Landes et en Gironde, tandis qu'Emmanuel Macron a demandé l'activation du mécanisme de protection civile ​de l'Union européenne pour faire face aux incendies.

L'incendie qui a démarré à Saumos en Gironde a parcouru plus de 10.000 hectares, a rapporté le ministre de l'Intérieur Laurent Núñez, qui tenait dans la matinée une cellule interministérielle de crise depuis Bauveau.

"C'est le plus gros feu de la saison", a-t-il ajouté, précisant que ​le sinistre, contre lequel 1.000 sapeurs pompiers étaient mobilisés, était incontrôlable et continuait d'avancer.

Les autorités ont ordonné vendredi l'évacuation totale de la presqu'île du Cap Ferret, haut lieu du tourisme entre le bassin d'Arcachon ​et l'océan Atlantique. Des navettes maritimes ont été mises en place, tandis que ⁠des transferts par voie routière se poursuivent.

Une interdiction temporaire de navigation dans le bassin d'Arcachon a été décidée par la préfecture maritime de ‌l'Atlantique.

Dans les Landes, plus de 23.000 personnes ont été évacuées au total, dont 18.000 sur la commune de Biscarrosse-Bourg et 5.000 sur Parentis-en-Born, en raison de l'incendie en cours à Biscarrosse, indique le préfet Gilles Clavreul.

Le point de situation vendredi de ​la préfecture indique que le feu a déjà parcouru plus ‌de 2.500 hectares dans les Landes et qu'il n'est toujours pas sous contrôle, le vent soufflant par ⁠ailleurs, tandis que le contexte reste très évolutif et défavorable.

Selon Gilles Clavreul, plus de 600 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain, avec notamment plus de 70 gendarmes présents sur site, tandis que des renforts continuent d'arriver.

Au total, 40.000 personnes ont été évacuées ou sont en cours d'évacuation par voie terrestre et ⁠maritime, selon Laurent Núñez.

VIGILANCE ROUGE

"Le département ‌de la Gironde reste placé en vigilance ROUGE pour la prévention des incendies de forêt", écrit sur le réseau social ⁠X la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Sophie Brocas.

Elle ajoute qu'un incendie est en cours dans les secteurs Saumos, Le Porge et Lège-Cap-Ferret, ‌alors que les autorités ont décidé, à titre préventif, de procéder à l'évacuation des campings Aux Couleurs du Ferret, La Prairie, La ⁠Pinède, Brémontier, Le Truc Vert et Le Grand Crohot, et le domaine résidentiel La Jenny, est-il indiqué.

Emmanuel Macron ⁠a annoncé dans la nuit de ‌jeudi à vendredi que la France avait demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour faire face aux incendies qui font rage dans ​le pays.

"Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, ‌de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque", a écrit le chef de l'Etat sur X.

En Europe, trois vagues de chaleur successives cette ​saison ont intensifié la sécheresse, mis à rude épreuve les ressources en eau et rendu la végétation extrêmement sèche, attisant ainsi des feux de forêt. Ces incendies ont déjà détruit une superficie supérieure à la moyenne annuelle des deux dernières décennies. La vague de chaleur est également responsable de milliers ⁠de décès.

Plus de 50.000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, a annoncé Laurent Nuñez, soit quasiment trois fois plus que l'an dernier à la même époque.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'incendie de Pontevès dans le Var continuait de mobiliser 800 sapeurs-pompiers.

La France a été particulièrement touchée par la canicule dans un contexte délicat pour l'exécutif qui doit à la fois investir dans la lutte contre les vagues de chaleur extrêmes tout en réduisant le déficit et en préservant les objectifs de dépenses, notamment dans le domaine de la défense.

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Camille ​Raynaud et Inti Landauro; édité par Zhifan Liu)

Environnement
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4 commentaires

  • 24 juillet 13:50

    guyguy16 ; la Russie pourrait aussi financer un asile pour y placer

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