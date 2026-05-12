Les coûts d'emprunt à long terme du Royaume-Uni atteignent leur plus haut niveau depuis 1998 ; la livre sterling s'effondre alors que l'avenir de Starmer est incertain

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* Les coûts d'emprunt à long terme du Royaume-Uni s'envolent

* La stabilité politique revient sur le devant de la scène

* La livre sterling s'affaiblit

(Ajoute du contexte et des commentaires) par Yoruk Bahceli

Les coûts d'emprunt à long terme du Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau en près de 30 ans, la livre sterling s'est effondrée et les actions ont chuté mardi, les investisseurs se préparant à un éventuel changement de direction qui pourrait affaiblir la discipline budgétaire.

Keir Starmer consultait mardi ses collègues pour savoir s'il pouvait rester Premier ministre britannique , avant une réunion cruciale du cabinet à 08h30 GMT ,qui fait suite à la démission de conseillers ministériels et à l'appel public lancé par près de 80 députés pour qu'il démissionne, après la lourde défaite de la semaine dernière aux élections locales .

Les investisseurs craignent qu'un remplaçant ne soit plus à gauche que Starmer et ne fasse pression pour davantage de dépenses à un moment où les finances britanniques sont déjà sous pression.

Les coûts d'emprunt du Royaume-Uni restent les plus élevés parmi les économies avancées du G7 et ont connu leur plus forte hausse depuis la guerre en Iran; une nouvelle augmentation viendrait donc accentuer la pression sur ses finances publiques.

Le rendement de référence des gilts à 10 ans GB10YT=RR a bondi de 11 points de base (bps) pour atteindre 5,11 %, juste en dessous des plus hauts niveaux depuis 2008 atteints en mars en raison des inquiétudes liées à l'impact inflationniste de la guerre en Iran.

Les rendements des obligations à plus longue échéance, à 20 ans GB20YT=RR et à 30 ans GB30YT=RR , plus sensibles aux risques budgétaires, ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998, à 5,12 % et 5,80 %.

« Le marché obligataire réagit non seulement au départ potentiel de Starmer, mais aussi à l'identité de son successeur et à la perspective d'une longue bataille pour la direction du parti, qui pourrait déboucher sur de nouvelles promesses budgétaires que le Royaume-Uni ne peut se permettre », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez le courtier XTB.

La livre sterling a chuté de 0,7 % à 1,351 $ GBP= et a perdu 0,4 % face à l'euro, s'établissant à 86,92 pence

EURGBP= .

Les marchés boursiers ont également subi des pressions, l'indice FTSE 100 reculant de 0,5 % .FTSE .

Les banques britanniques ont également reculé, Barclays perdant 4 % BARC.L , tandis que Natwest NWG.L et Lloyds ont chacune chuté de plus de 3 % LLOY.L .

Les banques britanniques ont été les plus touchées parmi les valeurs bancaires européennes .SX7P .

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que la surtaxe bancaire britannique passe de 3 % à 5 %, un glissement vers la gauche de la politique étant plus probable.

Les marchés obligataires ont également été sous pression dans toute l'Europe, les espoirs d'un accord de paix sur l'Iran s'étant estompés mardi, le président américain Donald Trump ayant déclaré que le cessez-le-feu était « sous perfusion » .