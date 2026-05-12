Calbee opte pour les emballages noir et blanc face à la pénurie d'encre due à la guerre en Iran

Signalisation de Calbee au siège de l'entreprise à Tokyo
Le géant japonais des snacks Calbee a annoncé mardi avoir trouvé une idée créative pour réduire sa consommation de matières premières dérivées du pétrole : remplacer temporairement les emballages colorés de plusieurs de ses produits par des versions en noir et blanc.
Le groupe basé à Tokyo a indiqué qu’il n’utiliserait temporairement que deux couleurs d’encre pour 14 de ses produits, dont Potato Chips, Kappa Ebisen et les céréales Frugra. Les nouveaux emballages feront leur apparition dans les rayons des magasins à partir du 25 mai, a précisé le groupe.
Calbee, qui détient la plus grande part du marché japonais des snacks, a déclaré vouloir assurer la continuité des livraisons face aux perturbations de l’approvisionnement en "certaines matières premières" en raison du conflit au Moyen-Orient.
Le naphta, issu de la distillation du pétrole, est nécessaire à la production d'encre d'imprimerie, le Japon dépendant du Moyen-Orient pour environ 40% de sa consommation de ce dérivé.
L'annonce de la décision du groupe septuagénaire a fait la une des journaux dans tout le Japon. En mars, une autre marque japonaise avait annoncé interrompre la production d'un snack populaire en raison des difficultés d'approvisionnement en fioul lourd pour son usine.
Les Potato Chips de Calbee sont caractérisés par leurs emballages colorés.
Interrogé sur la décision de Calbee, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le raffinage domestique de naphta se poursuivait grâce à l'utilisation de stocks de pétrole brut, tandis que les importations hors Moyen-Orient avaient triplé en mai par rapport aux niveaux enregistrés avant le déclenchement de la guerre en Iran fin février.
"Nous n'avons reçu aucun rapport faisant état d'une interruption immédiate de l'approvisionnement en encre d'imprimerie ou en naphta, et nous considérons que le Japon dans son ensemble a sécurisé les quantités requises", a déclaré Kei Sato, secrétaire général adjoint du Cabinet.
(Chang-Ran Kim; avec la contribution de Kaori Kaneko; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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