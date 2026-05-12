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Calbee opte pour les emballages noir et blanc face à la pénurie d'encre due à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:16

Signalisation de Calbee au siège de l'entreprise à Tokyo

Signalisation de Calbee au siège de l'entreprise à Tokyo

Le géant japonais des ‌snacks Calbee a annoncé mardi avoir trouvé une idée créative pour réduire sa ​consommation de matières premières dérivées du pétrole : remplacer temporairement les emballages colorés de plusieurs de ses produits par des versions en noir et blanc.

Le groupe basé à ​Tokyo a indiqué qu’il n’utiliserait temporairement que deux couleurs d’encre pour 14 de ses produits, dont ​Potato Chips, Kappa Ebisen et les céréales ⁠Frugra. Les nouveaux emballages feront leur apparition dans les rayons des magasins ‌à partir du 25 mai, a précisé le groupe.

Calbee, qui détient la plus grande part du marché japonais des snacks, a ​déclaré vouloir assurer la continuité ‌des livraisons face aux perturbations de l’approvisionnement en "certaines matières ⁠premières" en raison du conflit au Moyen-Orient.

Le naphta, issu de la distillation du pétrole, est nécessaire à la production d'encre d'imprimerie, le Japon dépendant du Moyen-Orient ⁠pour environ 40% de ‌sa consommation de ce dérivé.

L'annonce de la décision du groupe ⁠septuagénaire a fait la une des journaux dans tout le Japon. En ‌mars, une autre marque japonaise avait annoncé interrompre la production d'un ⁠snack populaire en raison des difficultés d'approvisionnement en fioul lourd ⁠pour son usine.

Les Potato ‌Chips de Calbee sont caractérisés par leurs emballages colorés.

Interrogé sur la décision de ​Calbee, un porte-parole du gouvernement a ‌déclaré que le raffinage domestique de naphta se poursuivait grâce à l'utilisation de stocks de pétrole brut, ​tandis que les importations hors Moyen-Orient avaient triplé en mai par rapport aux niveaux enregistrés avant le déclenchement de la guerre en Iran ⁠fin février.

"Nous n'avons reçu aucun rapport faisant état d'une interruption immédiate de l'approvisionnement en encre d'imprimerie ou en naphta, et nous considérons que le Japon dans son ensemble a sécurisé les quantités requises", a déclaré Kei Sato, secrétaire général adjoint du Cabinet.

(Chang-Ran Kim; avec la contribution de Kaori Kaneko; version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 11:33

    Plus le temps passe, plus le Japon sera à la peine en payant à grands frais ses besoins en matières premières sur le marché.

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