Vue de l'entrée du siège de Monte dei Paschi di Siena (MPS)

Banca ‌Monte dei Paschi di Siena (MPS), troisième banque d’Italie, ​a publié mardi un bénéfice net au premier trimestre supérieur aux attentes, porté par la ​hausse de son chiffre d'affaires, confirmant ainsi les tendances du ​secteur alors que la ⁠saison des résultats touche à sa fin.

Après ‌avoir finalisé le mois dernier l’acquisition de son concurrent Mediobanca et présenté sa ​stratégie pour ‌le groupe fusionné en février, MPS ⁠a été secouée par une crise de gouvernance lorsque le conseil d'administration a évincé le ⁠directeur général ‌Luigi Lovaglio, qui a toutefois été ⁠réinstallé à son poste par un vote ‌des actionnaires en avril.

MPS a enregistré ⁠un bénéfice net de 521 millions ⁠d'euros au premier ‌trimestre, supérieur aux 511 millions d'euros attendus dans ​un consensus fourni ‌par la banque. Ce résultat est en forte baisse par ​rapport à l'an dernier, où il avait été soutenu par des avantages fiscaux.

Le ⁠chiffre d'affaires s'est élevé à 1,96 milliard d'euros, dont environ 925 millions provenant de Mediobanca, dépassant les attentes des analystes de 1,92 milliard d’euros.

(Valentina Za, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)