Droit au logement opposable: la CEDH déboute des mal-logés qui avaient attaqué la France

La Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 avril 2024 ( AFP / Frederick FLORIN )

Saisie par des personnes non relogées bien que reconnues prioritaires, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a donné raison à la France mardi, "malgré le caractère déraisonnable des délais d'exécution" des décisions de justice ordonnant leur relogement.

La Cour de Strasbourg était saisie par 15 ressortissants français, pakistanais, ivoiriens et marocains, vivant à Paris, Sarcelles, et Vitry-sur-Seine (Ile-de-France).

Tous ont obtenu des décisions de justice administrative ordonnant leur logement ou relogement en application de la loi sur le droit au logement opposable (Dalo) mais celles-ci n'ont jamais été exécutées. Certains attendent un toit depuis plusieurs années.

Dans un arrêt rendu mardi, la Cour constate la non-exécution des décisions de justice mais note que les autorités ont mis en place "un commencement d'exécution" de celles-ci à travers la combinaison d'un mécanisme d'astreinte, tendant au financement d'actions en matière de logement opposable, et d'un mécanisme compensatoire permettant d'indemniser le préjudice individuel.

La Cour souligne en outre "l'ampleur des défis auxquels l'Etat français doit faire face".

Elle conclut, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, "malgré le caractère déraisonnable des délais d'exécution".

Mis en place par une loi en 2007, le droit au logement opposable (Dalo) oblige l'Etat à trouver une solution de logement pour les plus démunis.

"Théoriquement cette loi impose à l'Etat de reloger les personnes reconnues prioritaires, mais en pratique, ce droit n'est pas effectif", constate Me Sacha-Abraham Partouche, qui a défendu des personnes ayant saisi la CEDH.

L'une, âgée de 68 ans, n'a pas de logement depuis juin 2023 et vit à la rue. Une deuxième est hébergée temporairement chez sa mère, dans un appartement de 42 m2, avec son compagnon et ses trois enfants, dont l'aînée est handicapée. Un autre occupe depuis juin 2019, avec ses deux enfants nés en 2012 et 2014, un logement de type T1, d'une surface de 10 m², décrit l'avocat.

- "Explosion de la demande" -

Plusieurs requérants sont accompagnés par l'association Dalo qui œuvre pour l'application de la loi. Car même si des personnes sont reconnues prioritaires par une commission ad hoc, "très souvent elles ne sont pas relogées", observe Carole Guilhaumaud, déléguée générale de l'association.

Et malgré des recours devant les tribunaux administratifs avec des décisions ordonnant le relogement sous peine d'astreinte, parfois "l'Etat préfère payer que de reloger", déplore Mme Guilhaumaud.

Pour Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation pour le logement, la loi Dalo est "un acquis" ayant apporté "une voie de recours pour des ménages qui attendent un logement social sans réponse".

Au total, de 2008 à fin 2024, 1.475.999 recours Dalo ont été déposés en vue d'obtenir un logement et 477.767 ont reçu une décision favorable, selon le rapport annuel 2026 de la Fondation pour le logement.

Mais si 308.547 ménages ont été logés, 23% des ménages reconnus prioritaires, soit 110.324 ménages, étaient toujours en attente d'un logement en 2024, "certains depuis 16 ans", indique ce document.

Pour Manuel Domergue, le problème "c'est qu'on est face à une pénurie de logements sociaux" alors qu'en parallèle il y a une "explosion de la demande" liée à la "précarisation des Français" et à "l'augmentation des prix dans le parc privé".

La situation est particulièrement tendue en Ile-de-France.

"On aurait besoin de produire beaucoup plus de logements sociaux pour satisfaire les demandes des ménages prioritaires Dalo, sachant qu'il y a aussi d'autres ménages qui sont en attente d'un logement social", souligne M. Domergue.

En 2015, une quadragénaire camerounaise vivant à Paris avec sa fille et son frère dans un logement insalubre, avait fait condamner la France par la CEDH pour ne l'avoir pas relogée.

La Cour avait estimé que l'Etat avait violé le droit à un procès équitable de cette mère de famille en n'ayant pas exécuté un jugement l'enjoignant d'assurer son relogement.