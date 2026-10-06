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Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 06/10/2026 à 18:05

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse mardi, profitant d'une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des obligations souveraines dans la zone euro.

Paris a pris 0,40%, Londres 0,42% et Francfort 0,77%. Milan a pris 0,87%.

Euronext CAC40

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