Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé en hausse mardi, profitant d'une baisse des prix du pétrole et des taux d'intérêt des obligations souveraines dans la zone euro.

Paris a pris 0,40%, Londres 0,42% et Francfort 0,77%. Milan a pris 0,87%.

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