Les Bourses européennes terminent dans le vert

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information fournie par France 24•06.10.2026•23:19•
Les manifestations de lycéens et les blocages d'établissements de ces derniers jours en France ont donné lieu à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre : un contexte de violence propice pour véhiculer l'idée que l'armée pourrait venir réprimer le mouvement ...
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