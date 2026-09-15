Les cours du pétrole progressent légèrement alors que les attaques et l'interruption d'un oléoduc renforcent les craintes concernant l'approvisionnement saoudien

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* Les Houthis frappent des cibles saoudiennes alors que les négociations sur le détroit d'Ormuz sont au point mort

* Le trafic de navires de marchandises transitant par le détroit d'Ormuz tombe à quatre lundi

* La moitié des principales raffineries russes productrices de diesel ont réduit leur production après des attaques de drones

* Le président égyptien Sissi et le prince héritier saoudien soulignent la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation en mer Rouge

(Mise à jour des cours et ajout d'informations sur l'activité des marchés concernant les pourparlers entre l'Égypte et l'Arabie saoudite)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mardi après que des attaques contre des infrastructures énergétiques saoudiennes ont mis hors service l'oléoduc est-ouest du royaume, faisant craindre que la réparation des dégâts subis par les infrastructures énergétiques et les voies de transport ne prenne plus de temps que prévu.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 6 cents à 105,74 dollars le baril à 13 h 01 GMT, après avoir atteint un plus haut de séance à 108,43 dollars. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 27 cents à 101,66 dollars le baril, après avoir grimpé jusqu’à 104,21 dollars plus tôt dans la journée.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement en pétrole se sont intensifiées après que les forces houthistes soutenues par l'Iran au Yémen ont lancé lundi de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite, tandis que les États arabes du Golfe ont reporté les discussions prévues avec l'Iran.

« Les nouvelles attaques des Houthis visant l’Arabie saoudite pourraient influencer les anticipations des investisseurs sur le marché pétrolier quant à la gravité et à la durée du conflit », a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

Les Houthis ont déclaré lundi avoir tiré des dizaines de missiles et de drones sur une base aérienne militaire à Khamis Mushait, dans le sud de l’Arabie saoudite, visant des hangars d’avions, des systèmes radar, des pistes d’atterrissage et des dépôts de munitions, en représailles aux frappes aériennes saoudiennes au Yémen.

Ces attaques font suite à celles perpétrées vendredi contre l’Arabie saoudite, que Riyad a imputées à des combattants soutenus par l’Iran en Irak, et qui ont perturbé le fonctionnement de l’oléoduc Est-Ouest du pays. Cet oléoduc permet aux exportations de pétrole de contourner le détroit d’Ormuz, soumis à un blocus, par lequel transitait environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

L'Arabie saoudite pourrait épuiser en quelques jours son brut disponible à l'exportation si l'oléoduc Est-Ouest ne reprend pas ses activités, selon des acheteurs et des négociants. L'attaque contre l'oléoduc a menacé jusqu'à 4 % de l'approvisionnement mondial en pétrole.

« La récente attaque pourrait s’avérer plus grave et menacer les 2 mb/j restants des exportations récentes de Yanbu, les dernières estimations concernant la durée des réparations allant de “très bientôt” à huit semaines », a indiqué Goldman Sachs dans une note.

Les attaques contre les infrastructures pétrolières ont marqué une escalade significative du conflit et accru la probabilité que le Brent dépasse les 120 dollars le baril, a déclaré Goldman Sachs, citant un scénario dans lequel la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 resterait inférieure de 4 millions de barils par jour aux niveaux d’avant-guerre.

Les prix ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux précédents après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont souligné la nécessité de garantir la liberté et la sécurité de la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb et en mer Rouge lors de leurs entretiens.

Le trafic de navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz est tombé à quatre lundi, contre dix la veille, selon les données préliminaires publiées mardi par Kpler.

« En l’absence d’ajustement de la demande ou d’augmentation des flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, plusieurs semaines de fermeture de l’oléoduc Est-Ouest pourraient faire grimper les cours du Brent vers les 130 dollars le baril », a déclaré M. Hussain.

Le Centre de sécurité maritime d’Oman a indiqué mardi que le pétrolier "El Gaia", battant pavillon panaméen, était remorqué vers un port omanais après qu’un incendie s’est déclaré dans sa salle des machines à la suite d’une attaque.

Par ailleurs, la moitié des six principales raffineries russes de diesel ont été contraintes de réduire considérablement, voire d’arrêter complètement, leur production en septembre en raison des dégâts subis lors d’attaques de drones, selon les calculs de Reuters basés sur les données fournies par les acteurs du marché des carburants.