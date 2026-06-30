Les cours du pétrole ont peu évolué, mais s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse mensuelle et trimestrielle depuis 2020

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* Le Qatar a déclaré que les envoyés américains à Doha ne tiendraient pas de réunion de haut niveau avec l'Iran

* Le Qatar a déclaré que les discussions techniques de cette semaine pourraient ultérieurement être portées à un niveau plus élevé

* Selon les estimations des analystes, les entreprises américaines auraient prélevé 4,1 millions de barils de brut de leurs stocks la semaine dernière

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont peu évolué mardi, mais s'apprêtaient à enregistrer leurs plus fortes baisses mensuelles et trimestrielles depuis le début de la pandémie de COVID-19 début 2020, les investisseurs guettant d'éventuelles discussions entre les États-Unis et l'Iran à Doha, alors que le cessez-le-feu provisoire dans cette guerre qui dure depuis quatre mois reste fragile.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3 cents à 73,18 dollars le baril à 10 h 51 EDT (14 h 51 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a reculé de 30 cents, soit 0,4%, à 70,45 dollars le baril.

Ces deux références du pétrole brut se situaient à un niveau proche de celui enregistré le 27 février, la veille du début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, lorsque le Brent avait clôturé à 72,48 dollars le baril et le WTI à 67,02 dollars.

“Je ne dirais pas que le marché a intégré une prime de risque, mais les navires auparavant bloqués sont désormais disponibles grâce à l’augmentation du nombre de navires quittant le Golfe, ce qui crée une vague temporaire de nouvelle offre”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Morgan Stanley a indiqué qu’il tablait désormais sur un excédent implicite du marché mondial du pétrole de 4,8 millions de barils par jour en 2027.

Les hauts représentants américains arrivés à Doha ne tiendront pas de réunion de haut niveau avec l’Iran, a déclaré mardi un responsable qatari, jetant ainsi le doute sur l’avancement des efforts visant à mettre un terme définitif à la guerre en Iran et à rouvrir entièrement le détroit d’Ormuz. Environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit avant la guerre en Iran.

En revanche, des discussions techniques auront lieu cette semaine sur des questions telles que la sécurité régionale, qui pourraient par la suite être portées à un niveau plus élevé, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari, lors d’un point presse.

L'arrivée mardi à Doha de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et de l'émissaire Steve Witkoff fait suite à des échanges de tirs survenus ce week-end, qui ont mis à l'épreuve l'accord provisoire conclu le 17 juin entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord en 14 points accordait 60 jours aux deux parties pour négocier une trêve permanente dans le conflit et résoudre des questions épineuses, notamment l’avenir du programme nucléaire iranien .

FAITS MARQUANTS SUR LES MARCHÉS À TERME:

L’absence de variation des cours mardi a maintenu les deux indices de référence du pétrole brut en territoire de survente technique, le Brent pour la 13e journée consécutive et le WTI pour la 11e journée consécutive.

La prime des contrats à terme sur le Brent par rapport au WTI WTCLc1-LCOc1 est tombée à 2,14 dollars le baril, son plus bas niveau depuis mai 2022. Selon les analystes, lorsque la prime du Brent par rapport au WTI passe sous la barre des 4 dollars le baril environ, il n’est plus économiquement viable pour les entreprises énergétiques d’envoyer des navires outre-Atlantique pour aller chercher du brut américain, ce qui devrait entraîner une baisse des exportations américaines.

Sur le mois, le Brent a reculé d’environ 21% en juin, après avoir chuté d’environ 19% en mai. Il s’agirait de sa plus forte baisse mensuelle depuis celle de 55%, un record, enregistrée en mars 2020 en raison de l’effondrement de la demande lié à la COVID.

Sur le trimestre, le Brent a reculé d’environ 38% au deuxième trimestre, après avoir bondi de 94% au premier trimestre. Il s’agirait de sa plus forte baisse trimestrielle depuis celle de 66%, un record, enregistrée au premier trimestre 2020. La hausse de 94% du trimestre dernier était la plus forte depuis que les contrats à terme avaient bondi de 142%, un record, au troisième trimestre 1990. L’offre des cinq qualités de brut de la mer du Nord qui sous-tendent l’indice de référence du Brent daté en août n’inclura pas de Brent pour la première fois depuis au moins 2021.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS:

Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi en fin de journée par l’American Petroleum Institute (API), un groupe professionnel, puis mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estimaient que les entreprises énergétiques avaient prélevé 4,1 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine s'achevant le 26 juin.

Si ces chiffres s’avèrent exacts, ce serait la première fois que les entreprises du secteur de l’énergie prélèveraient du brut de leurs stocks pendant 10 semaines consécutives, égalant ainsi un record établi en janvier 2018. À titre de comparaison, on note une augmentation de 3,8 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 5,5 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI