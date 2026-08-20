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Les cours des différentes qualités de brut de la mer du Nord reculent en raison de la baisse des offres
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 18:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix du brut américain WTI Midland a reculé jeudi sur la plateforme Platts, tandis que les cours du Forties et de l'Ekofisk de la mer du Nord ont été proposés à des niveaux inférieurs à ceux indiqués précédemment.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur lieu de destination.

Aucune cargaison n’a été négociée, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: ExxonMobil a proposé un chargement du 1er au 5 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,40 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Totsa a fait une offre pour une cargaison du 20 au 24 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,45 dollars CIF Rotterdam.

* La moyenne des deux offres correspondait au Brent daté majoré de 33 cents sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* Forties: Exxon a proposé un chargement du 1er au 5 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,00 dollar sur une base CIF, ce qui équivaut au Brent daté moins 86 cents sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* Ekofisk: ConocoPhillips a proposé une cargaison pour la période du 10 au 12 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,35 dollars, ce qui est également inférieur à l’offre de mercredi.

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