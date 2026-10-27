Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables alors que le pétrole se maintient près de ses plus hauts niveaux d'avril, dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,14 %, S&P +0,05 %, Nasdaq stable

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés pratiquement inchangés mardi, alors que le prix du pétrole brut oscillait près de son plus haut niveau en six semaines, tandis que l'attention des investisseurs se tournait vers une série de résultats d'entreprises clés et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi , après une hausse le mois dernier; toutefois, les marchés anticipent au moins deux nouvelles hausses d’ici mi-2027, les principaux indicateurs d’inflation restant élevés dans un contexte de conflit persistant entre les États-Unis et l’Iran.

« Même si nous ne prévoyons pas de changement de taux cette semaine, nous ne serions pas opposés à une hausse, bien que nous ne soyons pas convaincus de son urgence », a déclaré John Velis, responsable de la stratégie pour les Amériques chez BNY.

« Nous pensons que le maintien de la crédibilité est primordial pour la Fed, et comme le président de la Fed Kevin Warsh aime à nous le rappeler, l’objectif d’inflation est dépassé depuis bien plus de 60 mois consécutifs. »

Les cours du pétrole brut étaient en légère hausse mardi après avoir reculé lors de la séance précédente, le Brent

LCOc1 se situant près de son plus haut niveau depuis fin avril.

À 5 h 17 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 70 points, soit 0,14 %, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 3,75 points, soit 0,05 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 2 points, soit 0,01 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. L'action Tesla

TSLA.O a progressé de près de 1 % en pré-ouverture, après avoir bondi de plus de 5 % lors de la dernière séance.

Meta Platforms META.O est resté stable après que la société a porté à 97,5 milliards de dollars sa plus importante levée de fonds jamais réalisée afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA.

Whirlpool WHR.N a chuté de 8,8 % après que le fabricant d’appareils électroménagers a annoncé une perte au troisième trimestre et n’a pas atteint les estimations de chiffre d’affaires.

Coca-Cola KO.N , Boeing BA.N et PayPal PYPL.O font partie des grandes entreprises qui doivent publier leurs résultats avant l’ouverture des marchés mardi.

Les hyperscalers Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine. Leurs résultats seront analysés pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par une croissance.

Jane Gibbons, stratège en actions chez Jefferies, a indiqué dans une note que la croissance des « Magnificent 7 » pourrait être inférieure à celle du reste de l’indice S&P 500. La société de courtage prévoit une croissance des bénéfices de ce groupe de grandes valeurs technologiques américaines de 21 %, contre 32 % pour le reste de l’indice de référence.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci en raison des inquiétudes croissantes quant à la difficulté de justifier des dépenses financées par l’endettement face à la hausse des coûts d’emprunt.

Le sentiment des investisseurs s’est toutefois quelque peu amélioré lors de la séance précédente , après que le laboratoire d’IA Anthropic a révélé son dossier d’introduction en bourse , franchissant ainsi une étape importante vers une cotation potentiellement record, même s’il a fait état de pertes importantes et de problèmes de sécurité.

Cette annonce avait contribué à redresser les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX après plusieurs semaines difficiles, tout comme celles d’autres bénéficiaires de l’IA, notamment les fabricants de produits photoniques et les « néo-clouds ».

Par ailleurs, les investisseurs se tournent vers les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.