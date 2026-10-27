Cie des Alpes relève ses prévisions après un CA annuel record

Le groupe a bénéficié de la bonne dynamique de ses domaines skiables, qui a compensé le léger recul de ses parcs de loisirs. Les mesures de maîtrise des coûts lui permettent de viser une croissance de l'Excédent Brut Opérationnel (EBO) supérieure aux attentes initiales.

La Compagnie des Alpes a dévoilé un chiffre d'affaires annuel de 1,43 milliard d'euros, en progression de 2,6% sur un an et de 2,2% à périmètre comparable, selon des données non auditées.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 2,3%, pour s'établir à 277,7 millions d'euros, soit en deçà des prévisions de TP ICAP Midcap dont les analystes indiquaient hier tabler sur une croissance de 4,6% au 4e trimestre.

Dans le détail, l'activité a été portée par les Domaines skiables et activités outdoor, dont le chiffre d'affaires a progressé de 6,5%, à 632,8 MEUR. La division Distribution & Hospitality a enregistré une légère hausse de 0,5%, à 125,8 MEUR, pénalisée par la fermeture d'un Village Club à La Plagne.

En revanche, les revenus des Parcs de loisirs ont reculé de 0,5%, à 674,6 MEUR, sous l'effet d'une météo défavorable et d'une fréquentation en baisse de 3%.

"L'exercice 2025/26 constitue un nouveau record pour la Compagnie des Alpes", a déclaré de son côté le directeur général, Dominique Thillaud, soulignant la résilience du modèle économique du groupe.

La Compagnie des Alpes relève sa prévision de croissance annuelle de l'EBO, désormais attendue autour de 6%, contre une fourchette précédente de 2% à 5%, hors plus-values liées à la cession des biens immobilisés de Tignes. Cette amélioration reflète notamment les mesures de maîtrise des coûts mises en oeuvre au cours de l'exercice.

Le titre a conclu la séance sur une hausse de 1,75% à Paris, à 17,48 euros mais affiche une contraction de l'ordre de 31% depuis le début de l'année.