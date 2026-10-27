Worldline dépasse les attentes au T3 avec les services aux commerçants

Worldline WLN.PA a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, son activité de services aux commerçants ayant continué de porter la croissance, compensant le redressement des services financiers.

* Le spécialiste des moyens de paiement déclare un chiffre d'affaires de 946 millions d'euros sur juillet-septembre, en hausse organique de 2,5%, renouant avec la croissance après quatre trimestres de déclin ou de stagnation.

* Les analystes tablaient sur 925 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un consensus compilé par Worldline.

* Le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, souligne dans un communiqué la solide croissance des services aux commerçants dans la plupart de régions et verticales.

* Les services aux commerçants affichent un chiffre d'affaires de 759 millions d'euros, en hausse de 4,0% sur un an en organique et contre un consensus à 745 millions.

* Les services financiers reculent de 3,3% à 186 millions d'euros, mais ressortent légèrement au-dessus des attentes.

* "Notre objectif reste (...) de revenir à une légère croissance en 2027 sur l'activité auprès des banques et des services financiers", a rappelé Pierre-Antoine Vacheron dans une téléconférence de presse.

* Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives annuelles.

(Rédigé par Augustin Turpin et Gianluca Lo Nostro)