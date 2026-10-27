Les contrats à terme sur les actions américaines progressent alors que le pétrole recule dans l'attente de la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,32 %, S&P +0,19 %, Nasdaq +0,27 %

* Whirlpool recule après avoir enregistré une perte au troisième trimestre

* Royal Caribbean progresse après avoir publié des résultats encourageants

* Décision de la Fed sur les taux d'intérêt attendue mercredi

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mardi, alors que les cours du pétrole brut poursuivaient leur baisse, tandis que les investisseurs attendaient la publication d'une série de résultats d'entreprises clés et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt cette semaine.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi après une hausse le mois dernier, même si les marchés anticipent au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés dans un contexte de conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.

"Même si nous ne prévoyons pas de changement de taux cette semaine, nous ne serions pas opposés à une hausse, bien que nous ne soyons pas convaincus de son urgence", a déclaré John Velis, responsable de la stratégie pour les Amériques chez BNY.

"Nous pensons que le maintien de la crédibilité est primordial pour la Fed, et comme Kevin Warsh, président de la Fed, aime à nous le rappeler, l’objectif d’inflation est dépassé depuis bien plus de 60 mois consécutifs."

Le Brent LCOc1 a reculé pour la deuxième journée consécutive dans un contexte de forte volatilité, tout en se maintenant près de son plus haut niveau depuis fin avril.

À 6 h 56 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 169 points, soit 0,32 %, ceux sur le S&P 500

EScv1 progressaient de 15 points, soit 0,19 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 avançaient de 79 points, soit 0,27 %.

L'action Coca-Cola KO.N a légèrement progressé de 0,3 % en pré-ouverture après que le géant des boissons a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel , tandis que PayPal

PYPL.O a reculé de près de 1 % malgré la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel ajusté .

Les hyperscalers Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine. Ces derniers seront analysés à la loupe pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par une croissance.

Jane Gibbons, stratège en actions chez Jefferies, a indiqué dans une note que la croissance des titres du "Magnificent 7" pourrait être inférieure à celle du reste de l’indice S&P 500. La société de courtage prévoit une croissance des bénéfices de 21 % pour ce groupe de grandes valeurs technologiques américaines, contre 32 % pour le reste de l’indice de référence.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont pour la plupart progressé. L'action Tesla

TSLA.O a grimpé de plus de 1 %, après avoir bondi de plus de 5 % lors de la dernière séance.

Meta META.O est resté stable après que la société a porté à 97,5 milliards de dollars son " ", la plus importante levée de fonds jamais réalisée, afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA. Ce plan de levée de fonds a également suscité un intérêt total pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices

AMD.O et Broadcom AVGO.O .

Cette annonce intervient alors que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus des dépenses financées par l’endettement face à la hausse des coûts d’emprunt, ce qui a pesé sur le secteur de l’IA ce mois-ci.

Cependant, le sentiment s’est quelque peu amélioré lors de la séance précédente après que le laboratoire d’IA Anthropic a révélé son dossier d’introduction en bourse , franchissant ainsi une étape importante vers une cotation potentiellement record, même s’il a également fait état de pertes importantes et de problèmes de sécurité.

Cette annonce a contribué à redresser les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX après plusieurs semaines difficiles, tout comme celles d’autres bénéficiaires de l’IA, tels que les fabricants de produits photoniques et les "néoclouds".

Parmi les autres titres en mouvement, Royal Caribbean

RCL.N a progressé de 4,6 % après que l’opérateur de croisières a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre , tandis que Whirlpool WHR.N a chuté de 8 % après que le fabricant d’appareils électroménagers a annoncé une perte au troisième trimestre et n’a pas atteint les prévisions de chiffre d’affaires.

Les investisseurs se tournent également vers les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.