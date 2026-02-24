Les contrats à terme sur le TSX sont en baisse, l'or recule ; les résultats des banques sont à l'ordre du jour

Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont légèrement baissé mardi, alors que les prix de l'or ont reculé et que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels des grandes banques.

Les contrats à terme de mars sur l ' indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont glissé de 0,17%, à 5:18 a.m. ET.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse lundi, l'incertitude tarifaire ayant pesé sur le sentiment du marché, les valeurs technologiques et financières étant en tête des baisses.

L'or au comptant XAU= a chuté de 1,1%, reculant d'un sommet de trois semaines atteint plus tôt dans la session, le dollar américain s'étant renforcé alors que les investisseurs attendaient des éclaircissements sur les tarifs douaniers du président Donald Trump.

L'argent XAG= a gagné 0,3%, tandis que les prix du cuivre ont également grimpé.

Les plus grandes banques canadiennes devraient publier un nouveau trimestre de bénéfices élevés, la Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO devant donner le coup d'envoi des résultats du premier trimestre ce matin avant la cloche.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté, s'approchant des plus hauts de sept mois alors que les traders évaluent les préoccupations de l'offre avec un nouveau cycle de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran prévu pour jeudi.

Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont augmenté de 0,03%, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 0,2%.

Du côté des entreprises, la société d'énergie Whitecap Resources WCP.TO a publié ses résultats trimestriels après la cloche lundi, dépassant les estimations des analystes.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))