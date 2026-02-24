 Aller au contenu principal
Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:36

UEFA Champions League - Paris St Germain - Atalanta

‌Le défenseur du PSG ​et international marocain Achraf Hakimi a été renvoyé devant la ​cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour ​viol courant 2023, ⁠a indiqué mardi le parquet ‌de Nanterre.

Le joueur avait été mis en examen ​en ‌mars 2023 à la ⁠suite des accusations d'une jeune femme, qu'il conteste.

"Aujourd'hui une accusation ⁠de viol ‌suffit à justifier un ⁠procès alors même ‌que je la conteste ⁠et que tout démontre qu'elle ⁠est fausse. ‌C'est aussi injuste pour les ​innocents ‌que pour les victimes sincères. J'attends avec calme ​ce procès qui permettra que la vérité ⁠éclate publiquement", a déclaré Achraf Hakimi sur le réseau social X.

(Gianluca Lo Nostro, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par ​Tangi Salaün)

