"Guerre contre l'Iran" : Donald Trump dément tout désaccord avec son chef d'état-major

Selon le Washington Post, le général Caine se serait inquiété d'un manque de munitions et de soutien allié, en cas de conflit avec l'Iran.

Dan Caine et Donald Trump à Palm Beach, aux États-Unis, le 3 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le chef d'État-Major américain n'est pas "opposé" à une "guerre avec l'Iran", a assuré lundi 23 février Donald Trump, alors que des articles de presse ont rapporté que le général Caine aurait mis le président aurait mis en garde le président américain contre une intervention militaire de grande ampleur en Iran.

"Plusieurs histoires de la presse menteuse ont circulé, disant que le général Caine (...) serait opposé à ce que nous partions en guerre contre l'Iran", ce qui est "100% incorrect", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. "Le général (Dan) Caine, comme nous tous, préférerait ne pas voir de guerre mais si une décision était prise d'intervenir militairement contre l'Iran, il est d'avis que ce serait quelque chose qui serait facile à gagner ", a assuré Donald Trump.

Il "n'a pas parlé de ne rien faire en Iran, ou même des fausses frappes limitées sur lesquelles j'ai lu des choses, il ne sait faire qu'une chose, GAGNER et, s'il en reçoit l'ordre, il mènera la charge", a encore ajouté le chef de l'État américain.

L'Iran déjà frappé en juin

Selon des médias américains, le plus haut responsable militaire du pays a prévenu les autorités des risques que pourraient entraîner des frappes contre l'Iran.

Selon le Washington Post , le général Caine s'est ainsi inquiété auprès de la Maison Blanche et du ministère de la Défense du fait qu' un manque de munitions et de soutien allié n'expose le personnel militaire américain à plus de danger. Et le Wall Street Journal a affirmé que Caine et d'autres responsables du Pentagone avaient fait part de risques tels que la possibilité de victimes américaines et alliées et l'affaiblissement des capacités américaines de défense aérienne.

Après avoir ordonné des frappes ciblées sur l'Iran en juin, Donald Trump n'exclut pas d'utiliser de nouveau l'option militaire contre la République islamique , avec laquelle les États-Unis discutent parallèlement au sujet de son programme nucléaire.

Dans son message, le président américain a assuré qu'il préférait parvenir à un accord avec l'Iran mais que dans le cas contraire, "ça se passerait très mal pour ce pays et, malheureusement, pour son peuple, qui est grand et merveilleux".