Home Depot: Ventes au T4 au-dessus des attentes avec la demande des clients professionnels

Illustration montrant le logo de The Home Depot

Home Depot a dépassé ‌mardi les attentes de Wall Street pour ses ventes au quatrième ​trimestre, porté par une demande soutenue des entrepreneurs professionnels et par des consommateurs optant pour des réparations à moindre coût face à ​des budgets serrés.

Le titre du groupe basé à Atlanta a progressé de 3,5% dans ​les échanges avant Bourse, après la ⁠confirmation de prévisions annuelles de ventes annoncées en décembre.

Home Depot ‌a résisté à la faiblesse du marché immobilier américain en se concentrant davantage sur sa clientèle professionnelle ("Pro"), dont ​les chantiers de grande ‌envergure et récurrents contribuent à compenser le ralentissement ⁠des grands projets de rénovation réalisés par les particuliers.

La demande pour les projets de rénovation de grande ampleur, qui nécessitent généralement un ⁠financement, est restée ‌modérée en raison de la hausse des taux d'intérêt.

"Au ⁠quatrième trimestre, nos résultats ont été largement conformes à nos ‌attentes, reflétant l'absence de tempêtes au troisième trimestre ainsi ⁠que la persistance de l’incertitude et des pressions ⁠sur les consommateurs ‌dans le secteur immobilier", a déclaré le directeur général Ted Decker.

La ​plus grande chaîne de bricolage mondiale ‌a fait état d’une hausse de 0,4% de ses ventes à magasins comparables pour ​les trois mois clos le 1er février, contre des attentes des analystes tablant sur des ventes globalement stables, selon ⁠des données LSEG.

Home Depot a maintenu ses prévisions de ventes comparables pour l'exercice 2026, comprise entre une stabilité et une progression de 2%. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 2%, selon les données LSEG.

(Rédigé par Savyata Mishra, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)