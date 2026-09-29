Les contrats à terme sur le TSX en demi-teinte, les gains pétroliers compensant la prudence liée au PIB

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Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers canadiens laissaient entrevoir une ouverture en demi-teinte mardi, les investisseurs restant prudents dans l'attente des chiffres du PIB national, tandis que le secteur de l'énergie restait au centre de l'attention en raison de la vigueur des cours du brut.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 0,05% à 6 h 00 (heure de l'Est) (10 h 00 GMT).

* Les cours de l’or XAU= ont légèrement progressé de 0,7% après avoir atteint leur plus bas niveau depuis plus de sept semaines, les investisseurs évaluant les nouveaux efforts diplomatiques au Moyen-Orient, les responsables iraniens et américains menant des pourparlers séparés avec des médiateurs , tout en attendant des données économiques clés aux États-Unis pour obtenir de nouveaux indices sur l’orientation de la politique de la Fed GOL/

* Les contrats à terme sur le Brent s’orientaient vers une hausse mensuelle d’environ 17% et s’échangeaient à près de 105,47 dollars, sur fond de craintes persistantes concernant l’offre malgré des signes de reprise des exportations régionales

O/R

* Les données sur le PIB canadien pour juillet, attendues plus tard dans la journée, pourraient apporter un nouvel éclairage sur la santé de l’économie nationale. Les économistes s’attendent à une stagnation par rapport à la croissance de 0,3% enregistrée en juin

* L'indice boursier de référence canadien .GSPTSE a clôturé lundi à son plus bas niveau depuis près de deuxmois, les titres du secteur des matériaux .GSPTTMT et ceux du secteur financier .SPTTFS , qui ont un poids important dans l'indice, figurant parmi les principaux freins

* Le secteur de l’énergie .SPTTEN sera suivi de près dans le courant de la journée, l’Office de réglementation de l’énergie du Canada ayant approuvé l’accord sur les redevances de Trans Mountain, permettant ainsi de céder jusqu’à 90% de la capacité du pipeline aux expéditeurs

* Shell SHEL.L et ses partenaires ont approuvé la phase 2 du projet LNG Canada, une extension majeure qui permettra de doubler la capacité de production de l'installation pour la porter à 28 millions de tonnes par an

* Du côté des grandes actualités d’entreprise, Cleveland-Cliffs CLF.N prévoit de licencier des centaines de salariés dans son usine de l’Ontario, invoquant l’impact des droits de douane américains sur l’acier

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