OpenAI renonce à un nouveau modèle d'IA à quelques heures de la grande conférence DevDay

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, participe à une conférence à San Francisco, en Californie, le 15 septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Benjamin Fanjoy )

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a renoncé au lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe jugé trop prompt à s'écarter des consignes, à quelques heures de la conférence annuelle DevDay, mardi.

Son patron Sam Altman ouvre à 10H00 (17H00 GMT) la conférence DevDay, à Fort Mason, au bord de la baie de San Francisco. Le programme communiqué aux participants évoque la démonstration d'un "agent personnel persistant", correspondant aux rumeurs sur les réseaux sociaux.

Mais OpenAI a dit lundi à l'AFP avoir renoncé au lancement de la nouvelle version de son modèle de pointe, GPT-6.1 Astra, estimant qu'il sortait trop souvent de son cadre et trompait ses évaluateurs. Il prévoit néanmoins de publier à court terme d'autres modèles ayant satisfait aux critères de sécurité.

Vendredi, l'entreprise avait annoncé qu'elle avait suspendu en partie l'entraînement de ses outils les plus avancés, après qu'un de ses agents - des logiciels basés sur les modèles d'IA et capables d'enchaîner seuls une série de tâches - avait accédé sans autorisation à internet le 20 septembre.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 23 septembre 2026 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Cet incident s'ajoute à une série ouverte en juillet par le piratage de la plateforme franco-américaine Hugging Face par des agents d'OpenAI. L'entreprise a reconnu la semaine dernière que des outils en test avaient navigué sans autorisation sur des sites d'agences fédérales américaines et tenté d'en pirater un.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a aussi reproché à l'entreprise d'avoir tardé à signaler une intrusion en juin dans un portail public de santé australien.

"Nous n'avons pas été aussi rapides que nous l'aurions souhaité" dans l'examen des activités passées des agents, a convenu vendredi Sam Altman sur X, tout en décrivant l'ampleur de la tâche qui porte sur des "pétaoctets" d'archives à étudier, soit l'équivalent de plusieurs milliards de livres.

Objectif Wall Street

Longtemps devant, OpenAI a vu son rival Anthropic le dépasser en revenus au deuxième trimestre, avec 11,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 6,7 milliards pour OpenAI, selon le Wall Street Journal.

Anthropic vise désormais une introduction en Bourse dès novembre, tandis qu'OpenAI, valorisé 852 milliards de dollars en mars, n'a pas fixé de date ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Anthropic vise désormais une introduction en Bourse dès novembre, même si elle a averti les investisseurs que l'IA pourrait présenter des "risques existentiels pour l'humanité", dans son prospectus d'introduction en Bourse, selon des informations du Financial Times mardi.

OpenAI, valorisé 852 milliards de dollars en mars, n'a de son côté pas fixé de date. En août, sa directrice financière Sarah Friar annonçait aux salariés une cotation en 2027, voire plus tôt "si (l')activité (du groupe) continue d'accélérer", selon la chaîne CNBC.

Mi-septembre, Sam Altman a cependant exclu 2026, invoquant la sécurité. "Vu tout ce qui se passe en la matière, ce serait maintenant un moment peu judicieux pour entrer en Bourse", a-t-il déclaré au magazine Fortune.

Au deuxième trimestre, la perte opérationnelle d'OpenAI s'est creusée à 12,3 milliards de dollars, rémunérations en actions comprises, selon le Wall Street Journal.

– L'appareil qui se fait attendre –

La bataille de l'IA se joue aussi sur les appareils qui donnent accès à ces assistants. Là où Meta, le groupe de Mark Zuckerberg fait le pari de développer des outils remplaçant le smartphone, OpenAI travaille depuis 2025 sur un objet présenté en interne comme un "troisième appareil", aux côtés du téléphone et de l'ordinateur.

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et patron du géant américain des réseaux sociaux Meta, le 4 juillet 2026 à Sun Valley, dans l'Idaho ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Kevin Dietsch )

L'an dernier, au même rendez-vous, Sam Altman avait clos la journée par un échange remarqué avec Jony Ive, ancien directeur du design d'Apple, dont OpenAI avait racheté en mai 2025 la start-up io pour environ 6,5 milliards de dollars.

En janvier, le responsable des affaires publiques d'OpenAI, Chris Lehane, se disait "dans les temps" pour dévoiler un premier appareil au second semestre 2026. Des documents judiciaires ont depuis montré qu'il ne serait pas livré avant mars 2027, et Apple poursuit l'entreprise depuis juillet, accusant d'anciens salariés recrutés par le créateur de ChatGPT de vol de secrets industriels.

Meta, de son côté, a pris les devants : le géant des réseaux sociaux a annoncé la semaine dernière Muse Charm, un petit appareil dédié à son assistant IA Muse, attendu en décembre.