Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement avant la décision de la Fed ; les valeurs du secteur des semi-conducteurs vacillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,28 %, le S&P progresse de 0,23 % et le Nasdaq de 0,24 %

* Seagate en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* Décision de la Fed attendue à 14 h 00 (heure de l'Est)

(Mise à jour des cours tout au long de l'article; ajout des commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs attendaient la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale sur fond de tensions latentes au Moyen-Orient , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs peinaient à s'imposer dans l'attente des résultats des géants de la technologie attendus plus tard dans la semaine .

Les marchés mondiaux ont été volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du boom des dépenses liées à l'IA après des signes indiquant que les grandes entreprises américaines renforçaient leur réseau d'investissements liés à l'IA et continuaient d'injecter des milliards dans cette technologie au détriment de leur flux de trésorerie disponible.

Cette remise en question intervient alors que la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux. Mercredi, la chute s’est propagée de l’Asie à l’Europe après que les résultats trimestriels exceptionnels du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix 000660.KS se sont révélés inférieurs aux attentes élevées des investisseurs .

Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont reculé de 1,2 % en pré-ouverture, tandis que les autres valeurs du secteur des puces électroniques ont connu des fluctuations dans un marché volatil. Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,1 %, Intel INTC.O a grimpé de 1,4 %, Applied Materials

AMAT.O a chuté de 3,2 % et Sandisk SNDK.O alégèrement reculé de 0,3%.

Le fournisseur de solutions de stockage de données Seagate Technology STX.O a constitué une lueur d’espoir, avec une hausse de 5,7 % après avoir annoncé des prévisions de résultats trimestriels supérieures aux estimations. KLA Corp

KLAC.O a quant à elle annoncé un chiffre d’affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, mais son action a chuté de 7,5 %, les investisseurs s’attendant à davantage.

Les résultats de Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Amazon.com AMZN.O et Apple AAPL.O , attendus plus tard dans la semaine, seront suivis de près afin de déterminer si leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA ont contribué à la hausse de leurs bénéfices. Les actions de ces sociétés ont légèrement progressé.

À 7 h 09 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 146 points, soit 0,28 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 17,5 points, soit 0,23 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 67 points, soit 0,24 %.

Les inquiétudes liées au secteur technologique ont poussé le Nasdaq .IXIC à son plus bas niveau depuis trois mois, incitant les investisseurs à se tourner vers d’autres secteurs du marché, tels que les biens de consommation courante .SPLRCS et la santé .SPXHC . L’indice des valeurs vedettes du Dow .DJI atteint également son plus haut niveau depuis deux semaines.

ZOOM SUR LA FED

La Fed annoncera sa décision de politique monétaire à 14 h 00 (heure de l'Est), alors que les cours du brut LCOc1 s'envolent de 4,4 % pour atteindre87,75 dollars le baril, sur fond de recrudescence des tensions au Moyen-Orient.

« Les cours du pétrole restant volatils et les anticipations d’inflation risquant de se déstabiliser, nous ne pensons pas que la Fed puisse maintenir sa position avec la même conviction que celle dont elle a fait preuve récemment », a déclaré Michael McGowan, stratège en chef des investissements chez Pathstone.

« Si la Fed maintient ses taux, d’éventuelles dissidences en faveur de hausses pourraient constituer un indicateur intéressant. »

Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à 38 % la probabilité d’une hausse des taux, à la suite d’un rapport indiquant que les pressions sur les prix se sont atténuées le mois dernier .

Les marchés s’attendent néanmoins à une hausse des taux d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année, les coûts liés aux droits de douane et la hausse des prix de l’énergie alimentant l’inflation.

Les marchés scruteront les commentaires du président Kevin Warsh à l’issue de la décision afin d’évaluer son ton sur la politique monétaire, alors qu’il a déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications sur les taux d’intérêt.

Ford Motor F.N a progressé de 5,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année.

La saison des résultats du deuxième trimestre a mis en évidence la bonne santé des entreprises: selon les données compilées par LSEG , 85,2 % des 169 sociétés de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les attentes. Historiquement, 68 % des entreprises ont réussi cet exploit.