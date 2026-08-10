Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent légèrement alors que les marchés suivent de près la situation dans le détroit d'Ormuz

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,14 %, le S&P 500 progresse de 0,02 % et le Nasdaq de 0,15 %

* L'action américaine de Barrick Mining recule, ses bénéfices du deuxième trimestre étant inférieurs aux prévisions

* Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation et à la production aux États-Unis sont attendus cette semaine

(Mise à jour avec les cours et les commentaires) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé lundi, alors que les investisseurs évaluaient les développements au Moyen-Orient susceptibles d’influencer la réouverture du détroit d’Ormuz, marquant ainsi le début d’une semaine riche en données cruciales sur l’inflation et en résultats d’entreprises.

L’Iran a déclaré être sur le point de conclure un accord définitif avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation entre les deux pays à travers le détroit, mais a réaffirmé que les États-Unis devaient remplir plusieurs conditions avant que cette voie navigable stratégique ne soit rouverte.

La fluidification des flux énergétiques à travers ce goulet d’étranglement crucial pourrait apaiser les craintes liées à la hausse des prix du pétrole, qui ont alimenté les inquiétudes inflationnistes et accru les risques de hausses des taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier.

Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation et à la production attendus plus tard cette semaine pourraient s’avérer essentiels pour obtenir des indices sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de la position du président de la Fed, Kevin Warsh, qui s’en tient à des indications prospectives discrètes.

« Le conflit au Moyen-Orientresteun facteur clé qui influence le sentiment des marchés, faisant contrepoids à l’optimisme persistant concernant la croissance tirée par les investissements dans l’IA », a déclaré Marc Ostwald, économiste en chef et stratège mondial chez ADM Investor Services.

Les anticipations de hausse des taux d’intérêt à court terme se sont toutefois modérées vendredi après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait perdu des emplois de manière inattendue en juillet. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité de 44 % d’une hausse des taux en septembre.

Les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, sont attendus dans le courant de la journée.

À 7 h 08 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 78 points, soit 0,14 %, les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 1,25 point, soit 0,02 %, et les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 44,75 points, soit 0,15 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint vendredi un niveau de clôture record et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes .DJI a atteint des sommets historiques la semaine dernière.

Cette récente progression a porté les gains annuels du S&P 500 à plus de 13 %, les solides résultats, notamment ceux des entreprises spécialisées dans l’IA, compensant certaines inquiétudes liées à des dépenses élevées qui ne semblent pas encore porter leurs fruits.

«La remontée des actions depuis fin juillet semble confirmer que les fluctuations latérales, souvent violentes, visaient davantage à liquider certaines positions excessivement endettées qu’à signaler un retournement baissier à long terme », a déclaré M. Ostwald.

J.P. Morgan a relevé son objectif de fin d’année pour l’indice de référence de 7 800 à 8 000 points, en s’appuyant sur la solidité des résultats des entreprises et sur l’optimisme croissant quant au fait que les investissements des hyperscalers dans l’IA vont accélérer la croissance du chiffre d’affaires.

Sur les 436 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats à ce jour pour le trimestre clos en juin, 85,1 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG. Ce taux de dépassement est nettement supérieur aux 67 % observés au cours d’un trimestre type depuis 1994.

Le calendrier des résultats s’allège cette semaine, le fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O et le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O figurant parmi les rares entreprises à publier leurs résultats.

Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis ont chuté de 5,2 % en pré-ouverture après avoir manqué les estimations de bénéfices de pour le deuxième trimestre.

Le titre de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, a progressé de 2,4 %, dans la foulée d’un bond de 22,8 % enregistré la semaine dernière.Apple AAPL.O a reculé de 1,3 %, Jefferies ayant abaissé la note du titre du fabricant d’iPhone de « conserver » à « sous-performer ».

Par ailleurs, le Sénat américain, dominé par les républicains, a adopté samedi un projet de loi temporaire visant à financer les agences fédérales jusqu'au 11 décembre, évitant ainsi un « shutdown » paralysant quelques semaines avant les élections de mi-mandat de novembre.