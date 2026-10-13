Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones restent stables après la publication des résultats des grandes banques ; la chute du secteur des semi-conducteurs pèse sur les marchés

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,18 %, le S&P en baisse de 0,13 %, le Nasdaq en baisse de 0,59 %

* JPMorgan Chase et Wells Fargo reculent malgré une hausse de leurs bénéfices au troisième trimestre

* UnitedHealth progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

(Le point après la publication des résultats de JPMorgan et Wells Fargo)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Dow Jones ont affiché une évolution modérée mardi, les investisseurs analysant les résultats trimestriels des grandes banques américaines qui marquent le coup d’envoi de la saison des résultats, tandis que la faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur les contrats à terme du Nasdaq.

JPMorgan Chase JPM.N a affiché une hausse de son bénéfice au troisième trimestre grâce à la croissance de ses activités de banque d’investissement et de trading. Le bénéfice de Wells Fargo WFC.N a augmenté de au cours du même trimestre, soutenu par la croissance de son portefeuille de prêts et la hausse des revenus d’intérêts.

Leurs actions ont toutefois reculé respectivement de 3,4 % et 1 % lors des échanges avant l’ouverture du marché.

Johnson & Johnson JNJ.N a reculé de 2,7 % malgré la publication d’un bénéfice au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes.

Les contrats à terme liés à l’indice Dow Jones des valeurs vedettes ont effacé leurs gains antérieurs, mais sont restés en territoire positif grâce à la hausse de UnitedHealth.

L’assureur santé UNH.N a progressé de 2 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, grâce à une réduction des dépenses de santé et à une amélioration des marges dans certaines divisions.

Les espoirs d’une saison des résultats solide ont récemment soutenu l’ensemble du marché boursier américain, dans un contexte de préoccupations géopolitiques croissantes, de flambée des rendements des obligations d’État et de craintes inflationnistes.

Les bénéfices des entreprises du S&P 500 .SPX pour le trimestre juillet-septembre devraient progresser de 30,6 %, les sociétés technologiques et énergétiques étant celles qui devraient enregistrer les plus fortes hausses, selon les données compilées par LSEG.

À 6 h 54 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 92 points, soit 0,18 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 10 points, soit 0,13 %, et que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 182,25 points, soit 0,59 %.

Les fabricants américains de puces électroniques ont de nouveau subi des pressions après la vague de ventes de lundi, les analystes mettant en avant des informations concernant les avancées technologiques réalisées par la société chinoise CXMT.

« Il s’agit d’une concurrence directe pour Samsung et SK Hynix, dont les énormes bénéfices ont été alimentés autant par des contraintes d’approvisionnement que par une demande insatiable », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

« C’est pourquoi nous assistons à des fluctuations aussi violentes sur le marché boursier sud-coréen, mais les fabricants de puces américains ne sont pas non plus à l’abri. » L’indice KOSPI .KS11 a clôturé en baisse de 5,5 % après avoir chuté de plus de 7 %.

Le géant des puces Nvidia NVDA.O a perdu 1 %, tandis qu’AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé respectivement de 1,5 % et 2,6 %.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a reculé de 3,2 %, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O ont chuté de 3,2 % à 4,8 %.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé, les opérateurs évaluant les risques liés à l’approvisionnement suite aux attaques contre l’Arabie saoudite, tout en prenant en compte la perspective d’un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie. O/R

La flambée des cours du pétrole brut, due au conflit entre les États-Unis et l’Iran, a suscité des craintes d’inflation liée à l’énergie à l’échelle mondiale, poussant les rendements obligataires à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies et contraignant les banques centrales à adopter une position plus restrictive en matière de politique monétaire.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller , a toutefois attribué la hausse des rendements à une croissance économique plus forte et à des investissements massifs dans l’intelligence artificielle, plutôt qu’à des anticipations d’inflation plus élevées.

Les récentes données économiques, qui font état d’une hausse de l’inflation inférieure aux prévisions et d’une croissance de l’emploi plus faible que prévu, ont mis un frein aux anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Fed; selon le CME FedWatch, les opérateurs s’attendent désormais largement à ce que celle-ci maintienne ses taux inchangés ce mois-ci.

Dans ce contexte, les chiffres de septembre relatifs aux prix à la consommation et à la production ainsi qu’aux ventes au détail aux États-Unis, attendus plus tard cette semaine, feront l’objet d’une attention accrue.