Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les cours du pétrole s'envolent et que la publication de résultats clés approche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,06%, le S&P en baisse de 0,2%, le Nasdaq en baisse de 0,62%

* 3M renforce son partenariat avec Amazon pour les centres de données et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

* Le Brent atteint son plus haut niveau depuis cinq mois alors que les attaques contre des navires et des sites saoudiens alimentent les craintes concernant l'approvisionnement

(Mise à jour des cours)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont reculé mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des résultats financiers majeurs des entreprises.

CoreWeave CRWV.O a chuté de 4,7% et Nebius Group NBIS.O a perdu 4,9% dans les échanges avant l'ouverture, tandis qu'Apple AAPL.O a reculé de 1,2% et que Nvidia NVDA.O a légèrement baissé.

Ce recul fait suite à un bref rebond lundi, lorsque les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq .IXIC ont progressé, les investisseurs profitant de la baisse des valeurs technologiques pour acheter après la forte correction de la semaine dernière, en partie alimentée par les inquiétudes concernant l’endettement de CoreWeave et le coût du financement du développement de l’IA.

"Je considère cela comme un repli au sein d’un marché sélectif plutôt que comme une véritable opportunité d’achat dans le secteur de l’IA ou le début d’une réévaluation plus profonde", a déclaré Ion Jauregui, analyste chez ActivTrades. "Les investisseurs se montrent plus sélectifs vis-à-vis des valeurs liées à l’IA qu’ils ne l’étaient il y a un an."

Par ailleurs, l’action de la société sud-coréenne d’infrastructures d’IA Elice Group 0158S0.KQ a chuté de près de 30% lors de son entrée en bourse , passant sous son prix d’introduction après que la société eut levé 201,1 milliards de wons (151,12 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

À 7h06 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 31 points, soit 0,06%, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 15,5 points, soit 0,2%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 183,75 points, soit 0,62%.

Le Brent s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis cinq mois, les opérateurs ayant intégré une prime de risque géopolitique liée aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et aux informations faisant état d'attaques contre des navires dans le Golfe. O/R

Les investisseurs vont désormais se tourner vers les résultats d’entreprise de cette semaine pour déterminer si les sociétés sont en mesure de maintenir une forte croissance face à des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats trimestriels de SpaceX SPCX.O et de Netflix

NFLX.O seront publiés mardi après la clôture du marché, tandis que les poids lourds Meta Platforms META.O et Tesla TSLA.O devraient publier les leurs mercredi.

Steel Dynamics STLD.O a chuté de 5,7% après que le sidérurgiste a manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

General Motors GM.N a dépassé les attentes concernant ses résultats du troisième trimestre , mais son action a tout de même chuté de 5,2%.

Halliburton HAL.N a bondi de 5,7% après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les attentes de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel.

L'action 3M MMM.N a progressé de 0,5% après que le conglomérat industriel a annoncé qu'il renforçait sa relation commerciale avec Amazon AMZN.O et avait émis un bon de souscription à l'intention d'une filiale d'Amazon, lui accordant le droit d'acheter des actions ordinaires de 3M pour une valeur supérieure à 521 millions de dollars . La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mardi.