Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les bénéfices records de Samsung ne parviennent pas à apaiser les inquiétudes concernant les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,18 %, le S&P 500 en baisse de 0,17 %, le Nasdaq en baisse de 0,98 %

* SpaceX en légère baisse avant son entrée dans le Nasdaq-100

* Fiserv bondit après l'annonce de négociations avec des banques américaines concernant la vente de son réseau de cartes de débit

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Shashwat Chauhan et Avinash P

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé mardi dans le sillage de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs , les investisseurs remettant en question la pérennité de la reprise alimentée par l’IA malgré les solides résultats de Samsung, tandis que l’action SpaceX a fléchi avant son entrée dans l’indice Nasdaq-100.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, devait commencer à être cotée au sein de l’indice Nasdaq-100 .NDX mardi, et une vague de courtiers a commencé à couvrir le titre à l’issue d’une période de silence imposée par le secteur. Son action a reculé de 0,5 % lors des échanges avant l’ouverture.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené la baisse, avec les fabricants de puces mémoire Micron Technology

MU.O en recul de 5,8 %, Western Digital WDC.O en baisse de 6,8 % et Sandisk SNDK.O perdant 6 %.

L'action de Samsung Electronics 005930.KS a chuté en Corée du Sud, bien que la société ait annoncé une multiplication par 19 de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre et ait dépassé le total de ses bénéfices des trois dernières années.

“La question plus large est de savoir s’il s’agit d’un nouveau chapitre dans la réaction des investisseurs, qui n’est pas lié à une faiblesse de la demande ou à la rentabilité immédiate”, a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor.

“Il s’agit plutôt de savoir si ce niveau de bénéfices pourra être maintenu afin de rembourser les milliers de milliards de dollars qui ont été injectés dans les investissements en IA par les hyperscalers.”

L'actionNvidia NVDA.O a aggravé ses pertes antérieures et a finalement clôturé en baisse de 1, 6% après que Reuters a rapporté que la start-up chinoise DeepSeek développait sa propre puce d’IA.

Les valeurs du secteur des puces ont été parmi les grandes gagnantes de la tendance “IA” depuis le début de l’année, portées par l’espoir d’une demande insatiable en matière d’IA, bien que les craintes d’une surévaluation du secteur etles prises de bénéfices des investisseurs aient entraîné une certaine volatilité ces derniers temps.

D'autres titres liés aux puces, notamment Intel INTC.O , ont reculé de 4,3%. Marvell Technology MRVL.O a également fléchi, enregistrant une baisse de 5,1 % dans un contexte de faiblesse généralisée du secteur.

Un nouveau test de l’appétit pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs se profile en fin de semaine, lorsque le géant sud-coréen SK Hynix 000660.KS , dont l’introduction en bourse aux États-Unis est prévue, commencera à être coté au Nasdaq.

À 6 h 47 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 94 points, soit 0,18 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 12,75 points, soit 0,17 %, et que les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 292 points, soit 0,98 %.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fait figure d'exception, les valeurs du secteur des logiciels telles que Microsoft MSFT.O , Salesforce CRM.N et IBM IBM.N ayant progressé. L'indice des valeurs vedettes a franchi lundi pour la toute première fois la barre des 53.000 points.

L’indice a franchi pour la cinquième fois cette année le cap des 1.000 points, soutenu ces derniers temps par la baisse des cours du pétrole dans un contexte d’apaisement des tensions au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont toutefois augmenté mardi à la suite d’informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz.

Morgan Stanley a indiqué dans une note datée de lundi que la récente faiblesse des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs est le signe d’un élargissement des gains du marché, les investisseurs étant susceptibles de se tourner vers les géants de l’IA.

Fiserv FISV.O a grimpé de 6,1 %après que les médias ont rapporté que la société de paiement avait mené des discussions avec des banques américaines, notamment JPMorgan

JPM.N et Bank of America BAC.N , en vue de vendre son activité d’infrastructure de paiement qui gère les transactions par carte de débit.

Rivian RIVN.O a chuté de 8,6 % après que le constructeur de véhicules électriques a lancé une offre visant à vendre 75 millions d’actions, alors même qu’il prévoyait pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations des analystes.

Par ailleurs, les observateurs de la Réserve fédérale américaine auront un nouvel aperçu de la manière dont le nouveau président, Kevin Warsh, dirige la banque centrale lorsque le compte-rendu de sa dernière réunion sera publié mercredi , la première de son mandat.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent actuellement à au moins une hausse des taux de 25 points de base cette année.