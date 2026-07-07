Groenland : le Danemark va acquérir deux Boeing P-8A destinés à la surveillance maritime dans cette région stratégique

Jeppe Bruus, le ministre danois de la Défense, à Copenhague, le 19 juin 2026. ( Ritzau Scanpix / SEBASTIAN ELIAS UTH )

Jeppe Bruus, le ministre danois de la Défense, a souligné que ces nouveaux avions de patrouille maritime amélioreraient "considérablement" la capacité du pays "à faire respecter sa souveraineté et à mener des missions de surveillance".

De quoi renforcer la surveillance maritime dans l'Atlantique Nord et dans la région stratégique de l'Arctique, autour du Groenland. Ce mardi 7 juillet, le Danemark a annoncé l'acquisition de deux appareils Boeing P-8A Poseidon.

"Le Danemark assume une responsabilité particulière en matière de sécurité et de défense dans l'Arctique et l'Atlantique Nord", a expliqué le ministère de la Défense danois dans un communiqué. "Cette acquisition est un signal clair indiquant que nous prenons au sérieux nos responsabilités partagées au sein de l'OTAN", a déclaré le ministre de la Défense, Jeppe Bruus cité dans le communiqué.

Menaces d'annexion

Les tensions se sont renforcées en début d'année autour du Groenland après que Donald Trump a multiplié les menaces d'annexion de ce territoire autonome danois afin de garantir la sécurité des États-Unis. Le président américain a fait marche arrière après plusieurs semaines de rhétorique agressive, et annoncé en janvier avoir conclu un accord-cadre sur le Groenland avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, mais les contours de cet accord restent flous. Le vice-président américain JD Vance avait accusé l'an dernier le Danemark d'avoir négligé la sécurité de son immense territoire arctique.

Jeppe Bruus a souligné que le Danemark avait, ces dernières années, "renforcé sa présence militaire" et que ces nouveaux avions de patrouille maritime amélioreraient "considérablement" la capacité du pays "à faire respecter sa souveraineté et à mener des missions de surveillance". Les appareils de fabrication américaine sont équipés de "capacités anti-sous-marines et de capacités d'identifier et d'engager des navires hostiles", selon le communiqué danois.