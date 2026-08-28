Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que la reprise du secteur technologique marque une pause avant le discours de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,03%, le S&P 500 en baisse de 0,05%, le Nasdaq en baisse de 0,30%

* Trois responsables de la Fed ont lancé jeudi des mises en garde concernant l'inflation

* Nvidia et d'autres fabricants de puces affichent une évolution modérée en pré-ouverture

(Mise à jour des cours, insertion d'un graphique) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les contrats à terme liés au Nasdaq 100 ont légèrement reculé, la vague haussière alimentée par l'IA s'étant essoufflée à l'approche de l'intervention très attendue du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole.

Le discours de Kevin Warsh, son premier lors du rassemblement annuel de la Fed dans le Wyoming, viendra clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de poids lourds du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et

Salesforce CRM.N , ainsi que par la publication d’une série de nouvelles données économiques.

Alors que le président de la banque centrale est resté discret sur les perspectives en matière de taux d’intérêt, l’initiative du Trésor américain pour apaiser les marchés obligataires la semaine dernière a braqué les projecteurs sur son discours.

Les investisseurs pourraient scruter ses propos à la recherche d’ indices sur la manière dont la banque centrale compte aborder la politique monétaire après les données mitigées sur l’inflation publiées ce mois-ci.

« Warsh n’a pas besoin de s’engager à l’avance sur une hausse en septembre à Jackson Hole. Il doit établir que le fait que l’inflation ne recule pas dans les semaines ou les mois à venir constitue une raison suffisante pour resserrer la politique monétaire », ont déclaré les analystes de StoneX.

« Cela permettrait de combler le fossé avec son comité et de préserver la flexibilité nécessaire pour maintenir les taux inchangés en septembre. Nous doutons qu’il apporte cette clarté. »

Trois responsables de la Fed ont lancé jeudi des avertissements sur l’inflation , et au moins deux d’entre eux ont réaffirmé leur position en faveur d’une hausse des taux d’intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME, les acteurs du marché monétaire tablent sur une probabilité de 35,9% d’une hausse des taux en septembre.

Sur les marchés, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia, qui laissaient entrevoir que la hausse alimentée par l’IA avait encore de beaux jours devant elle.

« Pour les entreprises du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs sont en quête d’un nouveau catalyseur », a déclaré Mike Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede.

« Les marchés ont bien compris comment le déploiement des centres de données pourrait se traduire par une hausse potentielle des revenus. Mais la question est: quelle sera la prochaine étape? Et dans certains cas, cela n’est pas encore évident. »

Nvidia a reculé de 0,5% en pré-ouverture, tandis que Micron Technology MU.O et Intel INTC.O ont chacun perdu 1,8%.

Marvell Technology MRVL.O a perdu 6,9% en raison de doutes quant au calendrier de réalisation des revenus issus de son accord sur les puces d'IA conclu avec Google (filiale d'Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2027.

Par ailleurs, PayPal PYPL.O a chuté de 15,4% après que Bloomberg News a rapporté jeudi qu’un consortium regroupant la société de rachat Advent et le prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner leur projet de rachat de la société de paiement.

Le titre de Gap GAP.N a progressé de 14,2% après avoir nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d’Old Navy et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

À 7 h 12 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 15 points, soit 0,03%, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 4 points, soit 0,05%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 88,5 points, soit 0,3%.

Les marchés analyseront également les chiffres définitifs de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour le mois d'août, ainsi que le discours du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Les principaux indices de Wall Street sont toujours en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires. Si ces niveaux se maintiennent jusqu'à la clôture, les indices pourraient regagner le terrain perdu la semaine dernière, après que la flambée des rendements obligataires a malmené les actions.