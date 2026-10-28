Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent grâce à SK Hynix, qui fait grimper le secteur des puces électroniques avant la décision de la Fed et la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,23 %, le S&P 500 progresse de 0,14 % et le Nasdaq de 0,45 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent après la forte hausse du bénéfice trimestriel de SK Hynix

* La décision de la Fed est attendue dans le courant de la journée

* Les résultats de Microsoft et d'Alphabet sont attendus après la clôture

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont progressé mercredi, portés par les valeurs du secteur des puces mémoire après les résultats exceptionnels de SK Hynix. Les investisseurs attendent désormais une série de résultats clés qui constitueront le prochain test pour le marché de l'IA, parallèlement à la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a gagné 4,2 % en pré-ouverture après que son concurrent sud-coréen SK Hynix 000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel . Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont bondi de 8,5 %.

Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont progressé respectivement de 1,9 % et 5,1 %, tandis que Seagate Technology STX.O a fait figure d’exception, reculant de 1,5 %, après avoir publié ses résultats du premier trimestre.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble était également en hausse, avec Nvidia NVDA.O en progression de 0,8 %, AMD AMD.O en hausse de 1,8 % et Marvell Technology MRVL.O gagnant 2,3 %.

Alphabet GOOGL.O a progressé de 1,5 % à la suite d’un article paru dans la presse selon lequel OpenAI envisagerait d’acheter les puces d’IA de Google.

À 6 h 57 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 121 points, soit 0,23 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 10,75 points, soit 0,14 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 133,25 points, soit 0,45 %.

Le Nasdaq .IXIC a progressé d’environ 2 % depuis le début de la semaine, après un premier semestre difficile, grâce à l’amélioration du sentiment vis-à-vis de l’IA suite à l’annonce par Anthropic, lundi, de son introduction en Bourse aux États-Unis .

L’attention se porte désormais sur les résultats trimestriels des géants du cloud Microsoft MSFT.O et Alphabet, attendus mercredi après la clôture des marchés, les deux sociétés devant faire état d’une accélération de la croissance de leurs activités cloud.

Les investisseurs examineront de près leurs plans d’investissement à la recherche d’indices montrant que les investissements massifs dans l’IA génèrent des rendements sur investissement, alors que les inquiétudes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, continuent de peser sur le secteur.

« La demande reste forte, mais alors que les dépenses d’investissement continuent de s’accélérer, le marché s’intéresse de plus en plus aux résultats concrets de toutes ces dépenses », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

« Plus le marché se montre sceptique quant aux rendements sur investissement de l’IA, plus il devient difficile de justifier le rythme actuel des dépenses. »

Amazon.com AMZN.O et le fabricant de puces Intel INTC.O devraient publier leurs résultats plus tard dans la semaine.

LA DÉCISION DE LA FED ÉGALEMENT AU CENTRE DE L’ATTENTION

La décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d’intérêt est attendue mercredi à 14 h (heure de l’Est), le consensus du marché penchant largement en faveur d’une pause après la hausse du mois dernier.

Les anticipations du marché restent toutefois orientées vers un resserrement monétaire, les opérateurs tablant sur au moins trois hausses de 25 points de base d’ici fin 2027, selon les données de LSEG, car la persistance d’une inflation élevée due à la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient renforce les arguments en faveur d’une politique monétaire plus restrictive.

Le rapport de septembre sur les dépenses de consommation des ménages, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, pourrait mettre ces prévisions à l’épreuve jeudi. Le PIB du troisième trimestre, qui devrait afficher une croissance de 3,2 %, sera également publié cette semaine.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Vertiv

VRT.N a bondi de 15,3 % après que le fournisseur d’infrastructures numériques a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tout en dépassant les attentes pour le troisième trimestre.

Robinhood Markets HOOD.O a reculé de 7,2 % après que la plateforme de trading a manqué les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, tandis que l’action Visa V.N a baissé de 1,8 % après que le géant des paiements a publié ses résultats du quatrième trimestre.