Les contrats à terme du S&P et du Nasdaq progressent, les bénéfices des entreprises affluent ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en baisse de 0,3 %, S&P 500 en hausse de 0,3 %, Nasdaq en hausse de 0,6 %

Les assureurs de santé plongent suite à une proposition décevante de Medicare Advantage

General Motors progresse grâce à un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre

JetBlue Airways affiche une perte plus importante que prévu, les actions chutent

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont grimpé mardi à l'approche d'une série de résultats de méga-capitalisations, tandis que les assureurs de santé ont glissé après qu'une proposition de paiement Medicare Advantage de l'administration Trump ait déçu les investisseurs.

Les contrats à terme du Dow Jones sont restés à la traîne, sous la pression d'une chute de près de 15% de UnitedHealth

UNH.N après que l'administration Trump n'ait proposé qu'une augmentation modeste des taux de paiement de l'assureur Medicare .

La proposition a assombri les prévisions de l'assureur pour le bénéfice ajusté de 2026, qui était supérieur aux attentes des analystes. Ses pairs Humana HUM.N et CVS CVS.N ont chuté de 15 % et de 11,7 %, respectivement.

Les actions de United Parcel Service UPS.N ont augmenté de 3,6 %, après que la société ait prévu des revenus plus élevés en 2026. General Motors GM.N a affiché un bénéfice de base plus élevé au quatrième trimestre, ce qui a fait grimper les actions de 4,7 %. RTX RTX.N a augmenté de 2,7 % après avoir annoncé une hausse des ventes trimestrielles .

Pendant ce temps, les actions de JetBlue Airways JBLU.O ont chuté de 5,1% après avoir affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu. Les actions des compagnies aériennes ont été mises sous pression en raison des annulations massives dans le cadre de la tempête hivernale dans l'est des États-Unis.

Alors que les bénéfices sont en plein essor, le marché se concentrera sur les résultats des entreprises les plus importantes, y compris Boeing BA.N , qui devraient publier leur rapport avant la cloche.

À 07:07 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 0,33%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 0,25% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 0,64%

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Parmi les 64 sociétés qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi aux résultats des "Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les gains réalisés par une poignée de grandes capitalisations ont porté le S&P 500 et le Nasdaq à leurs plus hauts niveaux depuis plus d'une semaine au cours de la séance précédente.

"Ce que les investisseurs veulent voir, c'est que l'argent afflue de l'extérieur dans l'écosystème de l'IA, c'est-à-dire des utilisateurs finaux, des entreprises et des entreprises tierces", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal du marché chez Swissquote.

"D'ici à ce que la demande s'accélère, certaines infrastructures risquent de devenir obsolètes, ce qui signifie qu'une partie des investissements actuels pourrait être gaspillée. C'est ce que les investisseurs surveilleront de près lors des prochains résultats: s'ils restent investis ou s'ils se retirent."

Les signes d'encombrement dans le commerce de l'IA ont récemment stimulé une rotation vers les petites capitalisations et d'autres parties sous-évaluées du marché.

L'indice Russel 2000 a augmenté de plus de 7 %, tandis que l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a progressé de 6,5 % ce mois-ci, contre un gain de 1,5 % pour l'indice de référence S&P 500.

SURVEILLANCE DE LA FED

La Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse ses taux d'intérêt inchangés. L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant attentifs à tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed. Les questions relatives à l'indépendance de la Fed ont refait surface au début du mois après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête impliquant M. Powell.

Les chiffres de la confiance des consommateurs pour janvier sont attendus à 10 heures ET, et devraient augmenter à 90,9 points par rapport à 89,1 en décembre.

Le risque d'une fermeture partielle du gouvernement américain a également été évoqué avant la date limite de financement du 30 janvier, alors qu'une deuxième fusillade mortelle par des agents fédéraux à Minneapolis a renforcé l'examen des mesures de répression de l'immigration prises par M. Trump.

Parmi les autres mouvements boursiers, Salesforce CRM.N a augmenté de 2,5% après que l'armée américaine a attribué à la société un contrat de 5,6 milliards de dollars.