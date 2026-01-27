information fournie par Boursorama avec AFP • 27/01/2026 à 14:40

American Airlines rassure les marchés pour l'année à venir malgré une fin 2025 mitigée

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La compagnie aérienne American Airlines est parvenue à rassurer les marchés mardi avec ses prévisions de performances financières pour l'année en cours, malgré un quatrième trimestre de 2025 sans éclat et des annulations liées à la tempête hivernale aux Etats-Unis.

Le groupe projette de générer un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - donnée de référence pour les marchés - compris entre 1,70 et 2,70 dollars pour l'année fiscale 2026, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Les analystes tablaient sur 1,97 dollar, selon le consensus réalisé par FactSet.

American Airlines assure avoir observé "une forte augmentation" de ses ventes depuis le début d'année, notamment grâce à la bonne activité de la cabine Premium et des voyages d'affaires.

Et anticipe ainsi un chiffre d'affaires en forte hausse pour les trois premiers mois de 2026 (+7% à +10% sur un an).

Ces prévisions "reflètent l'estimation préliminaire de l'impact de la tempête hivernale Fern qui sévit actuellement" aux Etats-Unis, souligne le groupe.

Plus de 9.000 vols d'American Airlines ont été annulés ces derniers jours, assure la compagnie aérienne.

Wall Street a accueilli favorablement ces prévisions: dans les échanges électroniques avant l'ouverture, le titre prenait 3,16% à 15,03 dollars.

Pour le quatrième trimestre de 2025, les performances financières d'American Airlines ont été plus mitigées.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14,00 milliards de dollars là où le consensus de FactSet attendait 14,03 milliards.

Le bât blesse surtout au niveau du bénéfice net par action, qui est ressorti à 16 cents contre 37 cents escomptés.

La longue paralysie budgétaire ("shutdown") qu'a connu le pays à l'automne "nous a touchés plus durement que d'autres", a affirmé mardi Robert Isom, patron du groupe, interrogé par la chaîne CNBC.

Selon lui, cela s'explique par le fait que la compagnie transporte beaucoup de fonctionnaires et officiels américains.

American Airlines chiffre la perte de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2025 à 325 millions de dollars.

Les Etats-Unis pourraient connaître un nouveau "shutdown", les démocrates étant déterminés à empêcher Donald Trump à financer sa lutte contre l'immigration après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux à Minneapolis.

"Nous ne pouvons tout simplement pas laisser cela se reproduire", a prévenu M. Isom.