Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,60% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et une progression de 0,58% pour le Nasdaq.

* BOEING BA.N a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la vente de son fournisseur de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et à des livraisons plus importantes.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O anticipe pour 2026 un bénéfice supérieur aux attentes grâce à la reprise des voyages d'affaires et à la forte demande pour ses services premium à forte marge. L'action prend 3,7% en avant-Bourse.

* UPS UPS.N a annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée. Le titre prend 4,1% en avant-Bourse.

UNITEDHEALTH

UNH.N a annoncé mardi prévoir un bénéfice ajusté légèrement supérieur aux estimations pour 2026, mais cet objectif est assombri par l'annonce d'augmentations tarifaires pour le régime d'assurance-maladie Medicare Advantage largement sous les attentes pour 2027.

L'annonce concernant Medicare provoque un net recul des groupes d'assurance-santé dans les échanges en avant-Bourse mardi. L'action UnitedHealth plonge ainsi de plus de 12%. HUMANA

HUM.N et CVS HEALTH CVS.N reculent quant à eux respectivement de 16% et 11%.

GENERAL MOTORS

GM.N a annoncé mardi un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse au quatrième trimestre, porté par les solides ventes de ses SUV crossover et de ses pick-ups à prix abordables. L'action grimpe de 6,1% en avant-Bourse.

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N sont en négociation avec le fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands au sujet d'un éventuel plan de financement visant à maintenir l'entreprise en activité pendant la procédure de redressement judiciaire, a rapporté lundi le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier.

* NORTHROP GRUMMAN NOC.N recule de 1,2% en avant-Bourse. L'équipementier aéronautique et de défense a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre, grâce à de solides ventes dans son activité aéronautique dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues. Les prévisions pour le chiffre d'affaires 2026 sont cependant ressorties en dessous des attentes de Wall Street.

* RTX RTX.N monte de 3,6% en avant-Bourse. Le géant de l'aérospatiale et de la défense affiche un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse au quatrième trimestre, grâce à une forte vente de ses moteurs et à un solide appétit pour les services d'entretien et de réparation des avions commerciaux.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O - Le fabricant américain de puces mémoire a annoncé mardi son intention de construire une usine à Singapour, alors qu'il s'efforce d'augmenter sa production face à une pénurie mondiale aiguë.

* NETFLIX NFLX.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Plus d'une douzaine de politiques et d'anciens députés britanniques ont demandé à l'autorité de concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix sur Warner Bros Discovery, rapporte mardi le Financial Times.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a annoncé mardi avoir engagé deux procédures visant à aider Google à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA).

* CLOUDFLARE NET.N bondir de 11,5% en avant-Bourse, quatrième séance consécutive de hausse, sur fond d'engouement pour l'agent d'intelligence artificielle Clawdbot.

* PINTEREST PINS.N cède 2,2% en avant-Bourse, la plateforme de partage d'images a annoncé son intention de supprimer 15% de ses effectifs pour réorienter ses ressources vers l'intelligence artificielle (IA).

* NUCOR NUE.N - Le sidérurgiste américain a publié lundi un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, la hausse des coûts ayant pesé sur les marges de ses segments de production d'acier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)