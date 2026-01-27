 Aller au contenu principal
Produits d'hygiène: Kimberly-Clark publie des résultats en hausse au 4T
information fournie par Boursorama avec AFP 27/01/2026 à 14:42

( AFP / FEDERICO PARRA )

Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark, engagé depuis deux ans dans une transformation de son portefeuille, a publié mardi des résultats en hausse au quatrième trimestre, soutenu en particulier par la demande pour ses produits à l'international.

Kimberly-Clark, qui détient notamment les marques Cottonelle (papier toilette), Huggies (couches) ou Kleenex, et cherche à se tourner vers des marques à plus forte valeur ajoutée, a enregistré un chiffre d'affaires quasi stable de 4,1 milliards de dollars d'octobre à fin décembre.

Sur cette période, la hausse des ventes organiques liée notamment à l'international a été quasi effacée par sa sortie de l'activité de couches à marque de distributeur aux États‑Unis.

Le groupe a publié un bénéfice net en hausse de près de 12% sur cette période à quasiment 500 millions de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice a même bondi de 24% à 1,86 dollar, supérieur aux attentes d'un consensus d'analystes interrogé par Bloomberg.

Sur l'ensemble de l'année, le mastodonte a enregistré des ventes en recul de 2,1% à 16,4 milliards de dollars, en raison notamment de la cession de la division internationale des soins professionnels (IFP), indique-t-il, ainsi que d'effets de change défavorables.

Mais sans ces éléments, les ventes ont progressé de 1,7%, portées par une augmentation de la demande.

Le bénéfice net annuel s'est affiché en recul de 20,6% à 2 milliards de dollars, en raison de charges exceptionnelles. Une fois rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice est en croissance de 3,2% à 7,53 dollars, là aussi au-delà des attentes de Wall Street.

"En 2025, nous avons accéléré la plus grande transformation de l'histoire de Kimberly-Clark (...) en obtenant des résultats qui soulignent la solidité de notre entreprise et servent de tremplin à une croissance renforcée et à une performance supérieure continue en 2026", a fait valoir le patron du groupe, Mike Hsu, cité dans le communiqué.

Le PDG a aussi mis en avant la réorientation de Kimberly-Clark "vers des catégories de soins personnels à plus forte croissance et à plus fortes marges".

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Kimberly-Clark progressait de 0,8% aux alentours de 12H40 GMT.

Le groupe avait annoncé début novembre qu'il allait racheter le laboratoire de santé Kenvue, fabricant du Tylenol (paracétamol), valorisé 48,7 milliards de dollars.

KIMBERLY-CLARK
101,1400 USD NASDAQ 0,00%

