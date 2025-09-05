Les contrats à terme du S&P 500 atteignent un niveau record avant la publication des chiffres de l'emploi ; Broadcom progresse

Futures: Dow en baisse de 0,07%, S&P 500 en hausse de 0,22%, Nasdaq 0,54%

Les données sur les emplois non agricoles sont attendues

Broadcom en hausse après de fortes prévisions de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

Lululemon plonge après une réduction des prévisions de bénéfices

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont atteint des niveaux record et les contrats à terme du Nasdaq ont progressé vendredi, alors que les investisseurs attendent les données clés sur les emplois non agricoles, et que les résultats trimestriels impressionnants de Broadcom, l'un des principaux fabricants de puces, ont renforcé le sentiment du marché.

Broadcom AVGO.O a bondi de10,4 % avant la cloche après que le concepteur de puces ait prévu des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux estimations et s'attend à ce que la croissance des revenus de l'IA "s'améliore de manière significative" au cours de l'exercice 2026.

Le rapport sur l'emploi pour le mois d'août est la dernière donnée importante sur le marché du travail qui devrait être publiée avant la réunion de la Réserve fédérale américaine des 16 et 17 septembre.

Les marchés ont évalué à plus de 99 % les chances d'une réduction de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME, après la faiblesse des chiffres de l'emploi en juillet et les commentaires pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, en août.

Les données sur le marché du travail publiées tout au long de la semaine ont renforcé l'opinion selon laquelle le marché de l'emploi américain s'affaiblissait.

"Les marchés du travail ne s'effondrent pas, mais ils ne ré-accélèrent pas non plus... au lieu de cela, la tendance au refroidissement linéaire se poursuit alors que le marché du travail reste statique", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis IM Solutions.

"Alors que le débat sur les 25 ou 50 points de base reprend de plus belle, à moins d'une publication massivement négative des chiffres de l'emploi et d'une augmentation du taux de chômage, 50 points de base lors de la réunion de septembre semblent être un pont trop loin."

À 07:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 33 points, ou 0,07%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 14,25 points, ou 0,22%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a augmenté de 126,5 points, ou 0,54%.

Les résultats de Broadcom ont donné du répit aux investisseurs qui n'avaient pas été impressionnés par les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O la semaine dernière et qui étaient inquiets après que les valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle aient brièvement interrompu le rallye de Wall Street le mois dernier.

À l'inverse, Lululemon Athletica LULU.O a plongé de19 % après que le fabricant de vêtements de yoga a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois consécutive, entraînant son grand rival Nike NKE.N dans une baisse de 1,3 %.

Malgré l'attente autour des salaires, le S&P 500 a clôturé à un niveau record jeudi, le Nasdaq et le Dow ayant également terminé en hausse, les espoirs de réduction des taux restant intacts après une série d'indicateurs économiques.

L'indice de référence est à deux doigts d'un record intrajournalier établi le 28 août.

Les trois principaux indices de Wall Street étaient en passe de réaliser des gains au cours de la première semaine de septembre. Le S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne en septembre depuis 2000, selon les données du LSEG, ce qui en fait le pire mois de l'histoire pour les actions américaines.

Dans d'autres mouvements,Tesla TSLA.O a ajouté des gains et était en hausse de 1,9 % après que le fabricant de véhicules électriques a proposé un plan de rémunération d'environ 1 billion de dollars pour le grand patron Elon Musk, sous réserve que des objectifs élevés soient atteints.

Samsara IOT.N a progressé de11 % après que la société de logiciels a dépassé les attentes en matière de revenus du deuxième trimestre.

Les valeurs des crypto-monnaies ont augmenté alors que les prix du bitcoin BTC= ont atteint un plus haut de plus d'une semaine. Strategy MSTR.O a augmenté de 2,2 %, Coinbase

COIN.O a ajouté 1,5 % et le mineur Riot Platforms RIOT.O a grimpé de 1,8 %.