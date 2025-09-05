Wall Street profite des anticipations de baisse des taux de la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York évoluait dans le vert vendredi, affichant son optimisme quant à la possibilité que la banque centrale américaine (Fed) procède à un net assouplissement monétaire dans les prochains mois après la publication d'un emploi atone aux Etats-Unis.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,13%, l'indice Nasdaq gagnait 0,56% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,25%.

La première économie mondiale a créé 22.000 emplois en août, un niveau bien inférieur à ce à quoi les Etats-Unis étaient habitués, selon le ministère du Travail.

Les analystes s'attendaient à 75.000 créations d'emplois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le taux de chômage a progressé à 4,3% contre 4,2% en juillet et 4,1% en juin. Il s'agit du plus haut niveau depuis l'automne 2021.

"Ce n'est certainement pas un bon chiffre", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. Mais cela ne plombe pas pour autant la place américaine, qui "considère que les mauvaises nouvelles, mais qui ne sont pas dramatiques, sont acceptables".

Dans ce cas précis selon M. Sosnick, "la réaction des rendements obligataires nous indique que le marché anticipe certainement de nouvelles baisses" de taux de la Réserve fédérale, ce qui est vu d'un bon œil par les investisseurs car cela devrait donner un coup de fouet à l'économie.

Vers 13H55 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans tombait à 4,08%, contre 4,16% jeudi en clôture, au plus bas depuis avril. A deux ans, l'échéance la plus sensible aux évolutions de la politique monétaire, il chutait à 3,48% contre 3,59%.

Le rendement à 30 ans s'établissait à 4,79% contre 4,85%, ce qui indique que les investisseurs "ne s'attendent pas à ce que l'inflation pose problème" malgré les perspectives d'assouplissement monétaire, estime Steve Sosnick.

Selon l'outil de veille FedWatch de CME, les experts anticipent désormais que les taux de la Fed auront baissé de trois quarts de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année.

En parallèle, "nous avons reçu de bonnes nouvelles de la part de grandes valorisations, ce qui va certainement aider le marché" à poursuivre sa hausse vendredi, remarque M. Sosnick.

Le géant des semiconducteurs Broadcom (+11,57% à 341,53 dollars) bondissait à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, tant au niveau de son chiffre d'affaires que de son bénéfice net par action.

L'entreprise a aussi annoncé des prévisions au-delà des anticipations des analystes et a assuré qu'elle avait conclu un accord pour fournir pour 10 milliards de dollars de puces à un nouveau client, dont l'identité n'a pas été révélée.

"Il y avait une certaine nervosité concernant le ralentissement des dépenses en intelligence artificielle (IA), mais Broadcom nous a indiqué hier que ce ralentissement ne serait peut-être pas généralisé", souligne Steve Sosnick.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla (+4,76% à 354,65 dollars) était recherché après que son conseil d'administration a proposé un plan de rémunération inédit pour son patron Elon Musk, qui pourrait lui rapporter plus de 1.000 milliards de dollars, sous conditions, et renforcer son contrôle sur l'entreprise.

Ayant lui aussi publié ses résultats jeudi après la clôture de Wall Street, l'équipementier sportif Lululemon Athletica (-15,26% à 174,25 dollars) plongeait en raison de prévisions ne convainquant pas les analystes. L'entreprise s'attend à un bénéfice net par action compris entre 12,77 et 12,97 dollars pour l'année complète, alors que les anticipations étaient de 14,15 dollars.

Nasdaq