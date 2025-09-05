L'or bat un nouveau record dans le sillage des mauvais chiffres de l'emploi aux Etats-Unis

Les données officielles publiées vendredi 5 septembre ont acté la mauvaise dynamique en cours en matière de taux de chômage et de créations d'emploi aux Etats-Unis, confirmant la tendance d'un précédent rapport qui avait été jugé "bidonné" par Donald Trump.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Objet de toutes les attentions, le dernier rapport du ministère du Travail américain publié vendredi 5 septembre a montré une chute plus lourde qu'escomptée des créations d'emplois en août aux Etats-Unis, pousant l'or vers un nouveau record.

Quelque 22.000 emplois non-agricoles ont été créés le mois dernier, là où le consensus de MarketWatch tablait sur 75.000, contre 79.000 (chiffre révisé) en juillet. Le chômage s'est affiché à 4,3% en août, en ligne avec les attentes, et en légère hausse (+0,1%) par rapport au moins précédent.

Profitant de la chute du dollar, l'or s'est envolé à un nouveau sommet historique dans la foulée de la publication, à 3.596 dollars l'once à 16h heure française, s'approchant de la barre symbolique des 3.600 dollars.

"L'affaiblissement du marché du travail, combiné à une inflation relativement élevée, suscite des craintes de stagflation, et l'or constitue la meilleure protection dans ce contexte", précise Mme Brooks.

Que va faire la Fed, sous pression de Trump?

Il s'agit de la première publication de ce type depuis le renvoi de la directrice du service statistiques (BLS) à la suite du rapport précédent que Donald Trump avait jugé "bidonné" en sa défaveur.

"Le caractère généralisé de ce ralentissement est susceptible de susciter des inquiétudes quant à la situation économique" du pays, "et pourrait également provoquer l'ire de Donald Trump et accentuer sa pression sur la Réserve fédérale (Fed) pour qu'elle baisse ses taux", commente Kathleen Brooks, de XTB.