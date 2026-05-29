Les contrats à terme de Wall Street restent stables alors que les investisseurs attendent des nouvelles concernant l'accord au Moyen-Orient ; Dell s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,14 %, S&P 500 +0,08 %, Nasdaq +0,05 %

* Dell bondit après avoir revu ses prévisions à la hausse

* Gap plonge après avoir revu ses prévisions de ventes à la baisse

(Mise à jour des cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables vendredi, après avoir clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, les marchés attendant des précisions sur les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran auraient conclu un accord.

Des sources ont indiqué à Reuters que Washington et Téhéran avaient convenu de prolonger leur accord de cessez-le-feu et de lever les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, mais que le président Donald Trump ne l'avait pas encore approuvé. “L'appétit pour le risque s'est amélioré à mesure que les craintes géopolitiques s'atténuent et que les données sur l'inflation évitent une surprise à la hausse majeure”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

“Une grande partie de la récente reprise repose encore sur l’hypothèse que les tensions continuent de s’apaiser et que les bénéfices restent solides. Les investisseurs devraient rester très sensibles à la fois à l’actualité géopolitique et aux prochaines données sur l’inflation dans les semaines à venir.”

Les données économiques publiées jeudi ont montré que l' , indicateur de l'inflation aux États-Unis , a progressé en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans, tandis que le PIB américain du premier trimestre a été révisé à la baisse pour s'établir à une hausse annuelle de 1,6 %. À 6 h 28 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 71 points, soit 0,14 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 6,25 points, soit 0,08 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 16,25 points, soit 0,05 %.

Les principaux indices de Wall Street ont connu une série de records, portés par un regain d'optimisme autour de l'IA et une forte croissance des bénéfices, malgré les inquiétudes concernant l'impact de la guerre en Iran sur l'inflation et la croissance mondiale. Dell DELL.N a bondi de 37,8 % avant l'ouverture, après avoir relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Ses concurrents Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O ont progressé respectivement de 18 % et 10,4 %.

Le S&P 500 .SPX était en passe d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023. Le Dow Jones .DJI et le Nasdaq .IXIC devaient également terminer la semaine en hausse.

Ces trois indices devraient enregistrer un deuxième mois consécutif de hausse.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains anticipant toutefois une hausse de 25 points de base en décembre. Les responsables de la banque centrale américaine ont déclaré ces derniers jours qu'il pourrait être justifié de relever les taux d'intérêt si l'inflation ne se calmait pas rapidement, tout en exprimant leur scepticisme quant à la capacité de l'IA à faciliter ce processus.

Les investisseurs suivront de près les commentaires des présidents de la Fed Anna Paulson, Neel Kashkari et Mary Daly tout au long de la journée afin d'évaluer l'orientation future de la politique monétaire. Parmi les autres titres en mouvement, l'action Gap GAP.N a chuté de 16,8 % après que le distributeur de vêtements a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles , signe de la pression exercée par des Américains aux budgets serrés. International Flavors & Fragrances IFF.N a progressé de 2,3 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le fabricant d'arômes était sur le point de conclure un accord pour vendre son activité d'ingrédients alimentaires à la société de capital-investissement CVC Capital Partners pour plus de 4 milliards de dollars. Okta OKTA.N a progressé de 7,4 % après que la société de vérification d'identité numérique a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.