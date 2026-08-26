Les contrats à terme de Wall Street restent modérés alors que les résultats de Nvidia et l'inflation occupent le devant de la scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,02 %, le S&P 500 en baisse de 0,02 %, le Nasdaq en baisse de 0,05 %

* Les données sur l’indice PCE de base devraient afficher une hausse des prix de 3,3 % en glissement annuel en juillet

* Tous les regards sont tournés vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d’IA

(Mise à jour des cours) par Purvi Agarwal

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu évolué mercredi, les investisseurs restant sur la réserve dans l'attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l'IA, et d'un rapport sur l'inflation très suivi qui pourrait influencer les anticipations de taux d'intérêt.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) est l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que le PCE de base ait progressé de 3,3 % en juillet par rapport à l’année précédente. Une deuxième estimation de la croissance économique est également attendue mercredi.

Ces données seront déterminantes pour façonner le sentiment du marché à l’approche du mois de septembre, traditionnellement morose pour les actions, tout en focalisant davantage l’attention sur le discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi lors du symposium de Jackson Hole.

Selon les données de LSEG, les opérateurs ont déjà intégré dans leurs cours une hausse des taux de 25 points de base en 2026, bien qu’un chiffre de l’inflation des prix à la consommation conforme aux prévisions ait réduit les probabilités d’une hausse en septembre.

Les marchés s’intéressent également de près à la publication des résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA, largement considérée comme le prochain test majeur de la reprise alimentée par l’IA, à un moment où le moindre signe de ralentissement de la croissance est sanctionné .

Tout résultat moins qu’exceptionnel de la part de ce géant des puces électroniques pourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA et donner le ton pour les valeurs technologiques jusqu’à la fin de la semaine. L’action Nvidia, qui doit publier ses résultats après la clôture des marchés, progressait de 0,4 % en pré-ouverture.

« Nvidia est depuis longtemps devenu le baromètre des valeurs liées à l’IA, et sa récente sous-performance par rapport aux autres fabricants américains de semi-conducteurs (est) un signal clair des inquiétudes du marché concernant le boom lié aux investissements dans l’IA », a déclaré Marc Ostwald, économiste en chef et stratège mondial chez ADM Investor Services.

Une réduction des dépenses cycliques et la concentration des sources de revenus de Nvidia pourraient faire de l’ombre à ces résultats solides, a ajouté M. Ostwald.

Des résultats exceptionnels pourraient également creuser le fossé entre les valeurs logicielles, qui ont été malmenées cette année, et les semi-conducteurs, qui ont largement profité de l’euphorie autour de l’IA.

L’action d’Intuit INTU.O a chuté de 11,5 % après que le fabricant de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

D’autres valeurs du secteur des logiciels ont également subi des pressions, Adobe ADBE.O , ServiceNow NOW.O et Atlassian

TEAM.O reculant chacune de plus de 2 %.

À 7 h 02 (heure de la côte Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 10 points, soit 0,02 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 1,5 point, soit 0,02 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 15,75 points, soit 0,05 %.

Les résultats d’une multitude d’entreprises du secteur de la consommation feront également l’objet d’une analyse minutieuse.

Par ailleurs, l’Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit d’Ormuz, ce qui a renforcé l’appétit pour le risque.

Les craintes liées à la persistance des prix élevés du pétrole, à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu’ils aient reculé après l’annonce de mesures de soutien par le ministère des Finances.

La hausse des rendements a pesé sur les valeurs technologiques en début de semaine, mais celles-ci se sont redressées lors de la séance précédente, contribuant à la clôture en hausse de Wall Street.

Un environnement macroéconomique incertain et le soulagement éphémère apporté par les mesures du Trésor ont également renforcé l’intérêt des investisseurs pour le discours de M. Warsh, dans l’espoir d’y trouver des indices sur la position de la banque centrale.

« Une surprise accommodante, axée sur l’affaiblissement de la croissance ou les risques pesant sur le marché du travail, entraînerait une baisse des rendements obligataires réels et un affaiblissement du dollar, tandis que les actions pourraient bien se comporter », a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac.

« Une surprise "hawkish", avec des inquiétudes explicites concernant l’inflation ou une volonté de relever les taux, ferait grimper les rendements à court terme… Un discours qui ne convaincrait pas les investisseurs verrait la pression s’intensifier sur les maturités longues. »