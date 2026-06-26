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Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reprennent leur baisse après un rebond mené par Micron
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,11 %, S&P 500 -0,53 %, Nasdaq -1,16 %

Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont entraîné les pertes de Wall Street vendredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant subi de nouvelles pressions après un fort rebond lors de la séance précédente, tandis que certaines grandes capitalisations technologiques ont également reculé.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a perdu 4,8 % en pré-ouverture après avoir bondi de plus de 15 % lors de la séance précédente, lorsque ses solides prévisions trimestrielles avaient propulsé les valeurs technologiques à l’échelle mondiale.

Les valeurs du secteur des puces électroniques, qui comptent parmi les grands gagnants de la tendance liée à l’IA cette année, ont connu des turbulences en début de semaine . Alors que les investisseurs s’interrogeaient sur les valorisations élevées liées à l’IA, les grands hyperscalers tels qu’Alphabet et Amazon ont reculé en raison des doutes quant à la rapidité avec laquelle les dépenses importantes consacrées aux centres de données pourraient se traduire par des bénéfices.

Le secteur a de nouveau été sous pression vendredi. Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacun reculé de plus de 3 %, tandis que Nvidia NVDA.O a perdu 1,4 %.

L'action Apple AAPL.O est restée stable après avoir chuté de plus de 6 % jeudi, lorsque la société a augmenté les prix de certains produits en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Les valeurs de grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés: Tesla TSLA.O et Alphabet GOOGL.O ont reculé, tandis qu’Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont progressé.

Vendredi, certaines sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N , ServiceNow NOW.N et Intuit INTU.O , ont progressé d’environ 1 % chacune. Les sociétés de logiciels ont été durement touchées cette année par les craintes que l’IA ne vienne perturber certains aspects de leurs modèles économiques.

Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque dans le secteur technologique.

« Cette décision serait lourde de symbolisme, étant donné que c’est essentiellement cette entreprise qui a véritablement lancé la tendance de l’IA avec le lancement de ChatGPT en 2022 », a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell.

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk qui a fait son entrée en bourse au début du mois, ont reculé de 1,7 % dans un marché agité.

Les investisseurs s’attendent à un volume de transactions important vendredi, afin de refléter les changements apportés aux indices Russell, notamment la reclassification de méga-capitalisations telles que Microsoft et l’intégration « accélérée » de SpaceX dans le Russell 1000.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a terminé la séance précédente sans variation , les pertes enregistrées par les géants de la technologie ayant été compensées par les gains des secteurs de l’industrie .SPLRCI , de la santé .SPXHC et des matériaux .SPLRCM .

À la clôture d’hier, le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’orientaient vers de lourdes pertes hebdomadaires, tandis que l’indice Dow Jones .DJI , composé de valeurs de premier ordre, s’apprêtait à enregistrer de légères hausses.

À 5 h 29 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 59 points, soit 0,11 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 de 39,25 points, soit 0,53 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 de 343,5 points, soit 1,16 %.

Par ailleurs, les inquiétudes concernant une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, sous la houlette de son nouveau président, ont persisté, les opérateurs anticipant une hausse de 25 points de base et estimant à près de 27 % la probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré jeudi que si les pressions inflationnistes devraient s'atténuer cette année, elles restaient toutefois trop élevées. Les données publiées jeudi ont montré que l'inflation américaine avait encore augmenté en mai.

Les chiffres définitifs de l’indice de confiance des consommateurs pour le mois de juin seront publiés plus tard dans la journée, tandis que le rapport mensuel sur l’emploi est attendu la semaine prochaine.

Parmi les valeurs en tête de course, Synaptics SYNA.O a progressé de 5,5 % après l’annonce par ON Semiconductor ON.O de son accord pour acquérir la société dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars.

Crocs CROX.O a progressé de 1,8 % après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le fabricant de chaussures de « neutre » à « surpondérer ».

Semi-conducteurs
Véhicules électriques

Valeurs associées

AJ BELL
583,750 GBX LSE -1,73%
ALPHABET-A
343,7100 USD NASDAQ -0,46%
AMAZON.COM
227,0100 USD NASDAQ -3,10%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
532,5700 USD NASDAQ +2,47%
APPLE
275,1500 USD NASDAQ -6,12%
CROCS
118,8800 USD NASDAQ -2,08%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 920,62 Pts Index Ex +0,14%
INTEL
132,8700 USD NASDAQ +0,93%
INTUIT
255,0700 USD NASDAQ -2,73%
MICRON TECHNOLOGY
1 213,5600 USD NASDAQ +15,74%
MICROSOFT
352,8300 USD NASDAQ -3,46%
NASDAQ Composite
25 358,60 Pts Index Ex -0,46%
NVIDIA
195,7400 USD NASDAQ -1,64%
ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
S&P 500
7 357,49 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 357,49 Pts CBOE 0,00%
SALESFORCE
150,330 USD NYSE -1,56%
SERVICENOW
89,530 USD NYSE -4,57%
SPACEX
153,0000 USD NASDAQ -1,00%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
TESLA
375,1200 USD NASDAQ -0,11%
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