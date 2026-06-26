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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:45

(Actualisé avec Amgen, Lululemon et Columbus Circle Capital Corp II)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12pour le Dow Jones

.DJI , de 0,46% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,13% pour le Nasdaq.

* Les VALEURS TECHNOLOGIQUES sont à surveiller vendredi alors que s'achève une semaine tumultueuse pour le secteur, le rebond amorcé par les valeurs technologiques au lendemain des résultats de Micron ayant été freiné par un recul de certaines méga-capitalisations technologiques.

APPLE AAPL.O a reculé de 6,1% mercredi après avoir annoncé une hausse des prix de ses iPad et MacBook, tandis que NVIDIA

NVDA.O , MICROSFOT MSFT.O et ALPHABET GOOGL.O ont concédé entre 0,5% et 3,5%.

* ON SEMICONDUCTOR CORP ON.O recule d'environ 8% en avant-Bourse après avoir annoncé jeudi un accord en vue d'acquérir SYNAPTICS SYNA.O , dans le cadre d'une transaction en actions d'environ sept milliards de dollars, tandis que le fabricant d'équipement d'origine de pavés tactiles pour ordinateurs portables avance de 4,4% avant la cloche.

* CROCS' CROX.O - Le fabricant de chaussures progresse de 2,04% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de recommandation par Piper Sandler.

* AMGEN AMGN.O - L'Agence européenne des médicaments (EMA)a recommandé vendredi le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de Tavneos, le médicament du laboratoire américain destiné au traitement d'une maladie auto-immune rare, invoquant l'absence de bénéfices supérieurs aux risques.

* LULULEMON LULU.O - Les actionnaires ont élu trois administrateurs soutenus par la direction, dont l’ancien président-directeur général de Levi Strauss, Chip Bergh, scellant ainsi l’issue d’une bataille de procurations acharnée avec son fondateur et ouvrant la voie au prochain dirigeant pour qu’il se concentre sur le redressement de la marque de vêtements de sport.

* COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP II CMII.O - La start-up spécialisée dans les drones de transport de marchandises Elroy Air a conclu un accord en vue de son introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc (SPAC), dans le cadre d'une opération évaluée à environ un milliard de dollars, ont annoncé vendredi les deux entreprises.

(Rédigé par Augustin Turpin et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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Valeurs associées

ALPHABET-A
343,7100 USD NASDAQ -0,46%
AMGEN
352,8200 USD NASDAQ +0,40%
APPLE
275,1500 USD NASDAQ -6,12%
COLUMBUS II RG-A
9,9900 USD NASDAQ 0,00%
CROCS
118,8800 USD NASDAQ -2,08%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 920,62 Pts Index Ex 0,00%
LULULEMON ATHL
112,0600 USD NASDAQ -0,91%
MICROSOFT
352,8300 USD NASDAQ -3,46%
NVIDIA
195,7400 USD NASDAQ -1,64%
ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
S&P 500 INDEX
7 357,49 Pts CBOE 0,00%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
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