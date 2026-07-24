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Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement après la chute du secteur technologique ; le Moyen-Orient et les droits de douane au centre de l'attention
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 13:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,5 %, S&P 500 +0,2 %, Nasdaq +0,1 %

* Intel en hausse grâce à des prévisions optimistes de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels

* Oracle en hausse grâce à un contrat de 7 milliards de dollars avec le Pentagone pour la fourniture de logiciels

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Ragini Mathur

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé vendredi après une vague de ventes menée par le secteur technologique lors de la séance précédente, les investisseurs évaluant les derniers résultats, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et l'annonce de nouveaux droits de douane par l'administration Trump.

Intel INTC.O est venu s'ajouter aux principaux rapports de résultats de la semaine, en annonçant des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et en dévoilant son intention d'augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. Son action a progressé de 3,4 % dans les échanges avant l'ouverture.

Le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble est toutefois resté sous pression.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré jeudi leur plus forte baisse journalière depuis un mois, alors que les inquiétudes s’intensifiaient concernant le commerce de l’IA.

Les résultats d’Alphabet GOOGL.O et de Tesla TSLA.O ont accentué l’inquiétude des investisseurs face à la hausse des dépenses d’investissement et à la consommation de trésorerie chez les grandes entreprises technologiques instaurant un climat de prudence avant la publication, la semaine prochaine, des résultats de Microsoft MSFT.O , d’Amazon AMZN.O et de Meta META.O .

Par ailleurs, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Europe et la Chine, invoquant un manque de rigueur dans l’application des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrivait à expiration.

“Les droits de douane de remplacement de Trump ont eu moins d’effet de choc que les premiers”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, dans une note.

“Ils n’ont pas été une surprise, ils sont inférieurs à la première série de droits de douane et comportent d’importantes exceptions destinées à atténuer l’effet immédiat sur les prix à la consommation. C’est le statu quo, mais dans une version inhabituelle.”

Les risques géopolitiques sont également restés au centre de l’attention après que le président Donald Trump a menacé l’Iran et ses alliés houthis de “sanctions militaires majeures ”, à la suite d’attaques menées par des combattants yéménites contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril jeudi, les investisseurs réévaluant le risque d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement énergétique.

Le Brent a progressé de près de 40 % ce mois-ci. Bien que les prix aient légèrement baissé vendredi, un choc énergétique prolongé pourrait raviver l’inflation mondiale et déstabiliser les anticipations inflationnistes.

La Réserve fédérale doit se réunir la semaine prochaine, les marchés anticipant une probabilité d’environ un tiers d’une hausse des taux, contre 12 % la semaine précédente, selon l’outil FedWatch de CME.

Les investisseurs suivront également de près les données PCE de la semaine prochaine, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, qui seront publiées le lendemain de la décision de politique monétaire.

À 7 h 13 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 234 points, soit 0,45 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 15,5 points, soit 0,21 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 27 points, soit 0,09 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à enregistrer une deuxième semaine de baisse consécutive, tandis que le Dow .DJI s'apprêtait à connaître une troisième semaine consécutive de recul.

Oracle ORCL.N a gagné 2,4 % après l’annonce par le Pentagone d’un accord de près de 7 milliards de dollars , d’une durée maximale de 10 ans, visant à regrouper sous un seul contrat les licences logicielles sur site du département avec celles de l’entreprise de cloud computing.

Plus tard dans la séance, les investisseurs analyseront les données préliminairesde l'indice PMI (indice des directeurs d'achat) de juillet, qui seront publiées à 9 h 45 (heure de l'Est), afin d'obtenir une mise à jour sur l'activité manufacturière et des services aux États-Unis.

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