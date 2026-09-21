Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce au rebond des valeurs liées à l'IA, tandis que les cours du pétrole brut reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow +0,78 %, S&P +0,67 %, Nasdaq +1,04 %

* Le rebond de l'IA fait grimper les contrats à terme alors que l'optimisme revient concernant les dépenses

* Le recul du pétrole fait baisser les rendements et renforce l'appétit pour le risque

* Goolsbee, de la Fed: la forte demande pourrait alimenter l'inflation aux États-Unis

(Mise à jour des cours tout au long de l’article, ajout des commentaires d’analystes)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse lundi , portés par les gains des titres liés à l’IA , alors que les rendements des bons du Trésor ont chuté et que le pétrole a reculé de 2 % pour atteindre son plus bas niveau en 11 jours, sur fond de signes de progrès dans les négociationsau Moyen-Orient .

Alors que Washington et Téhéran ont continué à échanger de nouvelles menaces tout au long du week-end, le président américain Donald Trump a déclaré qu’il serait disposé à rencontrer le président iranien , Masoud Pezeshkian, qui est attendu à New York cette semaine pour l’Assemblée générale des Nations unies.

Les prévisions apocalyptiques formulées il y a une semaine par les dirigeants des plus grandes entreprises d’IA avaient déclenché une vague de ventes, mais ces inquiétudes semblaient s’être dissipées lundi, les investisseurs se concentrant sur les indications selon lesquelles les dépenses consacrées au développement de cette technologie continuaient de progresser .

Les fabricants de puces tels qu’Intel INTC.O ont progressé de 5,3 %. Marvell MRVL.O a gagné 2,2 %, Meta META.O a grimpé de 2,6 % et Dell DELL.N a avancé de 2,3 %. Accenture ACN.N a également progressé, enregistrant une hausse de 6 , 1 % après avoir annoncé un partenariat avec Anthropic pour investir 2 milliards de dollars dans l’évaluation de l’IA.

« Nous avons dépassé le pic local des tensions (au Moyen-Orient), et nous devrions assister à une certaine évolution vers la normalisation dans les semaines à venir. Notre hypothèse reste que les deux premières semaines d’octobre pourraient constituer un moment propice à une sorte d’accord à mi-chemin entre (les États-Unis) et l’Iran », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

La baisse des cours du pétrole a allégé la pression sur les actions, le rendement des obligations américaines à 10 ans

US10YT=RR étant passé sous la barre très surveillée des 5 %. Les compagnies aériennes sensibles aux prix de l’énergie, telles que Delta DAL.N et American AAL.O , ont chacune progressé de plus de 1,5 %.

Les investisseurs restent toutefois méfiants quant aux perspectives de taux d’intérêt, après que la récente accélération de l’inflation a poussé la Réserve fédérale américaine à relever ses taux pour la première fois en trois ans. Les marchés estiment à 53 % la probabilité d’un nouveau relèvement des taux le mois prochain, selon le FedWatchdu CME.

Au moins dix responsables de banques centrales doivent s'exprimer cette semaine.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré qu’il n’y avait « aucune ambiguïté » quant à la nécessité de relever les taux d’intérêt, les pressions inflationnistes s’étendant désormais au-delà des droits de douane et des prix de l’énergie pour s’appuyer sur une forte demande.

À 7 h 09 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 gagnaient 404 points, soit 0,78 %, les contrats E-mini S&P 500

EScv1 progressaient de 51,25 points, soit 0,67 %, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 310,75 points, soit 1,04 %.

Une avancée diplomatique entre les États-Unis et le Danemark survenue ce week-end concernant le statut du Groenland a également contribué à soutenir le moral des investisseurs et devrait apaiser les tensions commerciales entre les deux pays.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés exposées au Groenland ont progressé. Critical Metals CRML.O a bondi de 27,1 %, Greenland Mines GRML.O a grimpé de 90,8 % et Greenland Energy GLND.O a plus que doublé.

Le sommetsino-américain de jeudi pourrait aborder des sujets tels que la prolongation éventuelle de la trêve commerciale entre les deux superpuissances, la guerre en Iran ainsi que la réglementation relative aux progrès de l’IA.

Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont conclu dimanche des discussions au cours desquelles le secrétaire au Trésor américain a proposé un nouveau mécanisme de notification en matière de sécurité de l’IA .

Le bitcoin BTC= , indicateur clé de l’appétit pourle risque , a progressé de 4, 3% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept mois, entraînant Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O en hausse de plus de 5 % chacun.

Warner Bros WBD.O a progressé de 7, 1% après la publication d’un article indiquant que Paramount PSKY.O avait discuté de concessions dans le cadre de négociations avancées avec le procureur général de Californie, ce qui pourrait contribuer à finaliser le projet de fusion entre les deux sociétés.