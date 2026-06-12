Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce à l'optimisme suscité par l'accord au Moyen-Orient ; les débuts de SpaceX sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,59 %, S&P 500 +0,48 %, Nasdaq +0,44 %

* Adobe en baisse après le départ de son directeur financier Dan Durn

* Les valeurs spatiales et les fonds détenant des actions SpaceX progressent avant l'introduction en bourse

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, soutenus par les espoirs d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs se préparaient à l'entrée en bourse de SpaceX , la société d'Elon Musk, qui devrait constituer la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

Les commentaires du président américain Donald Trump jeudi, laissant entendre qu'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit crucial d'Ormuz pourrait être signé dès ce week-end, ont redonné confiance aux marchés mondiaux, même si Téhéran a déclaré qu'une décision finale était en suspens.

SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée et se classer immédiatement au septième rang des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, avec une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars.

« Je pense qu’il y aura un enthousiasme initial débordant, car les investisseurs croient fermement en l’avenir de SpaceX, mais anticipent également son intégration dans certains indices. Selon l’ampleur de la réaction initiale, cela pourrait se traduire par une forte baisse », a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche en décisions d’investissement chez SimCorp.

« Dans l'ensemble, compte tenu de la nature de l'entreprise, la volatilité devrait être élevée. »

Par ailleurs, seuls environ 3 à 4 % des actions de SpaceX

SPCX.O devraient être disponibles à la transaction.

Le conglomérat, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d’indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d’admission pour son inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, reflétant l’influence de Musk sur l’introduction en bourse.

Certains analystes ont toutefois émis des réserves quantaux fondamentaux de la société, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

« Ses activités liées à la technologie et à l'IA sont toujours déficitaires. Nous devons voir comment ces segments évoluent avant de pouvoir évaluer leur rentabilité à long terme », a déclaré Ismael Garcia Puente, directeur adjoint de la stratégie d'investissement chez MAPFRE AM.

Les actions d'autres sociétés du secteur spatial ont grimpé en flèche à l'approche de l'introduction en bourse et étaient également en hausse dans les échanges avant l'ouverture.

Rocket Lab RKLB.O a gagné 5 %, Intuitive Machines LUNR.O a progressé de 0,6 % et Planet Labs PL.N a gagné 1,7 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont progressé de 6,3 %, et que le Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de 4,8 %.

À 7 h 14 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 299 points, soit 0,59 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 35,25 points, soit 0,48 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 avançaient de 129,5 points, soit 0,44 %.

Les trois principaux indices boursiers américains s'apprêtent à terminer la semaine sur une note modérée, une semaine largement marquée par l'incertitude entourant le conflit avec l'Iran et les craintes que la remontée des valeurs liées à l'IA ne soit allée trop loin.

Le S&P 500 a perdu près de 3 % par rapport à son dernier record, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et du bitcoin pourrait s'expliquer par le fait que les traders réduisent leurs positions avant l'introduction en bourse de SpaceX.

Les données publiées en début de semaine ont montré que les pressions inflationnistes s'intensifiaient, alimentées par la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont chuté sous la barre des 90 dollars le baril à la suite des déclarations de Trump et les traders ont repoussé leurs prévisions de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale d'octobre à décembre en début de semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le titre Adobe ADBE.O a chuté de 6,4 % après le départ de son directeur financier, Dan Durn.