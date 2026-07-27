Les contrats à terme de Wall Street progressent alors que l'accalmie dans les tensions entre les États-Unis et l'Iran redonne confiance aux marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +1,12%, S&P 500 +0,95%, Nasdaq +1,52%

* Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent; les valeurs énergétiques sont en tête des baisses

* Décision de la Fed attendue mercredi

* Les investisseurs attendent les résultats des sociétés du "Mag 7"

(Chiffres actualisés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi après que les États-Unis et l’Iran ont annoncé une trêve ce week-end, ce qui a entraîné une forte baisse des cours du pétrole et stimulé l’appétit pour le risque à l’approche d’une semaine marquée par la publication de résultats financiers importants, de données économiques et d’une décision sur les taux d’intérêt.

Un large éventail de titres sensibles aux prix de l'énergie a progressé en pré-ouverture. United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont respectivement gagné 4% et 3,6%. Les opérateurs de croisières Royal Caribbean RCL.N et Carnival

CCL.N ont quant à eux progressé de 2,4% et 3,2%.

La chute de 7,8% du cours du Brent LCOc1 , à 89,23 dollars le baril, a pesé sur les actions des entreprises du secteur de l’énergie. Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont reculé respectivement de 4% et 3,1%.

Les marchés ont terminé la semaine dernière sous le choc de l’escalade des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs craignant que le conflit n’alimente de nouvelles pressions sur les prix à l’approche de la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi.

Malgré l’annonce d’une trêve dans les attaques, le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique, est resté faible. Les attaques menées par les Houthis du Yémen , proches de l’Iran, contre des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge, autre voie navigable vitale pour le commerce mondial du pétrole, ont également maintenu les opérateurs dans l’expectative.

La Fed n’a donné que peu d’indications sur les perspectives de sa politique monétaire depuis l’arrivée de Kevin Warsh à sa tête, ce qui alimente l’incertitude quant à l’évolution future des taux d’intérêt.

Les investisseurs anticipent des hausses de taux d’au moins 25 points de base cette année, avec une probabilité de 31% que celles-ci interviennent dès cette semaine, selon des données compilées par LSEG.

Les données sur les biens durables du mois de juin sont attendues plus tard dans la journée de lundi et l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale. L’indicateur d’inflation privilégié par la Fed devrait jouer un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt pour le reste de l’année.

"Les décideurs sont confrontés à un compromis difficile entre les signes indiquant que l’inflation s’était modérée et les signes de plus en plus nombreux laissant penser que la hausse des prix du pétrole pourrait entraîner un choc inflationniste plus persistant", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

À 7h18 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 583 points, soit 1,12%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 70,5 points, soit 0,95%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 429,75 points, soit 1,52%.

Les contrats à terme sur l’indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYcv1 , sensible aux taux d’intérêt, ont progressé de 1,4%, tandis que l’indice de volatilité du CBOE

.VIX a reculé de 1 point à 17,59.

Les résultats de plusieurs sociétés du groupe des "Magnificent Seven", notamment Microsoft MSFT.O , Amazon.com

AMZN.O , Meta META.O et Apple AAPL.O , mettront encore davantage à l'épreuve le secteur de l'IA cette semaine.

Microsoft, Amazon et Meta ont chacun progressé de plus de 1%, tandis qu’Apple a légèrement gagné 0,3%. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs, Applied Materials AMAT.O a gagné 4,3%, Western Digital WDC.O a progressé de 3,4% et le leader du secteur, Nvidia NVDA.O , a augmenté de 0,7%.

Les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs publiés la semaine dernière par Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises, financées par l’endettement, consacrées au développement technologique. Les débuts fulgurants du fabricant chinois de puces CXMT Corp 688825.SS ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

Le Nasdaq .IXIC , fortement orienté vers les technologies, a perdu 8% par rapport à son plus haut historique, tandis qu'au début du mois, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a confirmé qu'il se trouvait en "marché baissier" depuis fin juin.

La clôture d’un indice à 10% en dessous de son plus haut historique récent est qualifiée de "correction technique", tandis qu’une baisse de 20% est considérée comme un marché baissier.