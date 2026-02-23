 Aller au contenu principal
Les contrats à terme de Wall Street et le dollar chutent à cause des tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:01

Les contrats à terme
de Wall Street et le dollar ont chuté lundi, la confusion sur la
politique commerciale américaine  ayant ravivé l'idée de
"vendre l'Amérique", après que le président Donald Trump a
imposé un nouveau tarif douanier de 15 % à la suite de la
décision de la Cour suprême contre ses taxes globales.
     L'or a progressé, tout comme les monnaies refuges telles
que le yen japonais et le franc suisse. Les contrats à terme sur
les actions européennes ont glissé alors que les investisseurs
tentaient de comprendre les implications pour les principales
économies mondiales, tandis que les actions à Hong Kong ont
bondi sur l'évaluation que les droits de douane américains sur
la Chine pourraient diminuer.
    La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs
douaniers d'urgence de M. Trump  vendredi, ce qui a
conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10
% pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % samedi.
    "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain
qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle
pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril,
stratège principal en matière de change chez NAB.
    "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer
dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane
sont annoncés, puis potentiellement annulés, seulement pour que
de nouveaux droits de douane soient annoncés, et nous
recommençons la danse."
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont baissé de 0,2 %
et les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  ont baissé de 0,4 %,
après avoir chuté précédemment de 1 %. 
    Les marchés boursiers américains seront également testés
plus tard dans la semaine par les résultats de Nvidia 
 NVDA.O , qui ne manqueront pas de faire des vagues étant donné
que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice
S&P 500.
    Le dollar a baissé de 0,14% par rapport au yen à 154,82
 JPY=EBS , tandis que l'euro a augmenté de 0,16% à 1,1799
 EUR=EBS . 
    Le dollar a également reculé de 0,22% face au franc suisse
 CHF=EBS  tandis que l'or a grimpé de 1% à  5 153 dollars l'once
 XAU=  et l'argent de 2,8% à 86,96 dollars l'once  XAG= .
    
    BAISSE DU TAUX MOYEN DES DROITS DE DOUANE
    On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de
douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les
pays seront frappés d'une taxe de 15 %. Certains pays, dont le
Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de
10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays
d'Asie appliquaient des droits plus élevés.
    Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen
global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce
de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis
1936 - avant la décision de la Cour suprême. 
    Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane
de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le
commerce de 1974 en vertu de laquelle ils ont été invoqués. Dans
ce cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %.
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a baissé de 0,3 %, le
DAX allemand  .GDAXI  a reculé de 0,5 % et le FTSE 100
britannique  .FTSE  est resté à peu près stable.
     "Trump est Trump - il n'abandonnera pas son mantra "America
first" et continuera à repousser les limites tant qu'il sera au
pouvoir", a déclaré Tomas Hildebrandt, gestionnaire de
portefeuille senior chez Evli à Helsinki.
    "(Il) peut y avoir un certain soulagement pour certains
exportateurs européens, mais l'attitude dure et anti-européenne
de l'administration Trump ne s'estompe pas. "
    Les marchés asiatiques ont été mitigés, mais les actions ont
globalement augmenté, l'indice MSCI Asia qui exclut le Japon
étant en hausse de 0,86% .MIAPJ0000PUS .
    L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 2,53 %, en
partie en raison des attentes selon lesquelles la Chine devra
faire face à des droits de douane moins élevés après la
décision. Les analystes de Goldman Sachs ont noté que la Chine
pourrait bénéficier d'une baisse de 6,6 points de pourcentage de
son taux tarifaire.
    Le Nikkei  .N225  japonais était fermé pour cause de
vacances mais les contrats à terme  NKc1  ont baissé de 0,24%.
    Les prix du pétrole brut Brent  LCOc1  ont glissé de 0,6% à
71,31 dollars le baril, annulant une partie des gains réalisés
la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis
pourraient frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à
grande échelle des forces dans la région. De nouveaux
pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sont prévus jeudi
 O/R 
     Les obligations d'État ont très légèrement augmenté aux
États-Unis et en Europe, le rendement du Trésor américain à 10
ans ayant baissé d'un peu moins d'un point de base à 4,078
% US10YT=RR . Les rendements évoluent inversement aux prix.

Valeurs associées

Argent
86,63 USD Six - Forex 1 +2,29%
DAX
25 143,65 Pts XETRA -0,46%
FTSE 100
10 700,71 Pts FTSE Indices +0,13%
NVIDIA
189,8200 USD NASDAQ +1,02%
Nikkei 225
56 825,70 Pts Six - Forex 1 -1,12%
Or
5 153,52 USD Six - Forex 1 +0,96%
Pétrole Brent
71,56 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
66,26 USD Ice Europ -0,15%
S&P 500 INDEX
6 909,51 Pts CBOE +0,69%
STOXX Europe 600
629,32 Pts DJ STOXX -0,20%
USA BENCHMARK 10A
4,079 Rates -0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

