L'Union Européenne reporte au 4 mars la présentation de son projet de loi 'Made in Europe'
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:37

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne a ‌déclaré lundi avoir reporté d'une semaine l'annonce du projet de loi 'Made in Europe' (fabriqué ​en Europe), en raison de désaccords sur la portée géographique du dispositif.

Le projet 'Made in Europe' vise à fixer des seuils minimaux pour les produits fabriqués localement ​dans les projets financés par des fonds publics dans des secteurs stratégiques tels que les batteries, ​le nucléaire, l'énergie solaire et éolienne.

Ces mesures ⁠devaient être dévoilées jeudi.

"À la suite des discussions de ces derniers ‌jours, la présentation de l’IAA est désormais prévue pour le 4 mars", a déclaré un porte-parole du cabinet du commissaire européen ​Stéphane Séjourné, en référence ‌aux politiques élaborées dans le cadre de la loi sur ⁠l’accélérateur industriel (IAA).

Des gouvernements, dont celui de la France, défendent l'idée d'une réglementation 'Made in Europe', arguant que les industries européennes ont besoin d'être protégées face aux ⁠importations à bas ‌prix en provenance de marchés, notamment en Chine, où les réglementations ⁠environnementales et autres sont moins strictes.

Mais d'autres pays, comme la Suède et ‌la République tchèque, avertissent que les exigences d'"achat local" pourraient ⁠dissuader les investissements, faire grimper les prix des appels d'offres ⁠publics et nuire ‌à la compétitivité de l'Union européenne (UE) à l'échelle mondiale.

Les constructeurs automobiles et d'autres ​industries ont demandé que ces protections ‌soient étendues au-delà de l'UE et des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein) ​afin d'inclure d'autres territoires de leurs chaînes d'approvisionnement, notamment la Grande-Bretagne et la Turquie.

L'IAA fait partie du pacte pour une industrie propre de ⁠la Commission, adopté en février 2025 pour renforcer la compétitivité mondiale du bloc, notamment face à ses concurrents américains et chinois.

"Nous espérons que cette semaine supplémentaire de discussions internes permettra de rendre la proposition encore plus solide", a déclaré le porte-parole.

(Rédigé par Alexander Chituc et Julia Payne ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Kate Entringer)

