(Actualisé avec Domino's Pizza, Honeywell, Merck, Gilead Sciences, Arcellx, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI vise environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques au total d'ici 2030, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, alors que la maison mère de ChatGPT prépare le terrain pour une introduction en Bourse qui pourrait le valoriser jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires d'OpenAI s'est élevé à 13 milliards de dollars en 2025, dépassant sa propre prévision à 10 milliards, tandis que ses dépenses ont atteint 8 milliards, soit moins que son objectif de 9 milliards, selon la source.

* LOGICIELS - Jefferies a abaissé la recommandation de WORKDAY WDAY.O , DOCUSIGN DOCU.O , MONDAY.COM MNDY.O et FRESHWORKS FRSH.O à "conserver" contre "acheter", estimant que le secteur des logiciels reste sous pression dans un contexte de craintes liées à l'impact de l'IA sur son modèle économique.

Workday, Monday.com et FreshWorks reculent de 2% à 3% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N gagne plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse alors que le concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

Le laboratoire américain prend 4% en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N - Le laboratoire pharmaceutique va scinder son activité santé en deux afin de compenser les pressions liées à la perte du brevet de son médicament phare Keytruda, rapporte lundi le Wall Street Journal.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O - La chaîne de restauration a publié un chiffre d'affaires à périmètre constant aux Etats-Unis supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux promotions et aux nouveaux produits proposés.

L'action prend 5% dans les échanges en avant-Bourse.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a jusqu'à ce lundi pour soumettre sa "meilleure et dernière offre" pour le géant hollywoodien WARNER BROS DISCOVERY (WBD) WBD.O , qui a rejeté mardi dernier l'offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) soumise par le groupe américain.

* JOHNSON MATTHEY JMAT.L a accepté lundi de réduire le prix de vente de son activité de technologies catalytiques à HONEYWELL HON.O après que l'unité a enregistré des performances inférieures aux prévisions au cours de l'exercice 2025.

* GILEAD SCIENCES GILD.O a annoncé lundi qu'il allait racheter le développeur de traitements contre le cancer ARCELLX

ACLX.O pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars, ce qui fait grimper l'action de ce dernier de 77% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O a annoncé vendredi que Phil Spencer, responsable de la division jeux vidéo, prenait sa retraite après 38 ans au service du fabricant de logiciels, dans le cadre d'un remaniement majeur de la direction.

* FORTUNE BRANDS INNOVATIONS FBIN.N - L'investisseur Ed Garden a pris une participation dans le fournisseur de produits de construction et cherche à remplacer son nouveau directeur général, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources au fait des discussions.

