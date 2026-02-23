 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:25

(Actualisé avec Domino's Pizza, Honeywell, Merck, Gilead Sciences, Arcellx, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI vise environ 600 milliards de dollars de dépenses informatiques au total d'ici 2030, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier, alors que la maison mère de ChatGPT prépare le terrain pour une introduction en Bourse qui pourrait le valoriser jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires d'OpenAI s'est élevé à 13 milliards de dollars en 2025, dépassant sa propre prévision à 10 milliards, tandis que ses dépenses ont atteint 8 milliards, soit moins que son objectif de 9 milliards, selon la source.

* LOGICIELS - Jefferies a abaissé la recommandation de WORKDAY WDAY.O , DOCUSIGN DOCU.O , MONDAY.COM MNDY.O et FRESHWORKS FRSH.O à "conserver" contre "acheter", estimant que le secteur des logiciels reste sous pression dans un contexte de craintes liées à l'impact de l'IA sur son modèle économique.

Workday, Monday.com et FreshWorks reculent de 2% à 3% en avant-Bourse.

* ELI LILLY LLY.N gagne plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse alors que le concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

Le laboratoire américain prend 4% en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N - Le laboratoire pharmaceutique va scinder son activité santé en deux afin de compenser les pressions liées à la perte du brevet de son médicament phare Keytruda, rapporte lundi le Wall Street Journal.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O - La chaîne de restauration a publié un chiffre d'affaires à périmètre constant aux Etats-Unis supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux promotions et aux nouveaux produits proposés.

L'action prend 5% dans les échanges en avant-Bourse.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a jusqu'à ce lundi pour soumettre sa "meilleure et dernière offre" pour le géant hollywoodien WARNER BROS DISCOVERY (WBD) WBD.O , qui a rejeté mardi dernier l'offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) soumise par le groupe américain.

* JOHNSON MATTHEY JMAT.L a accepté lundi de réduire le prix de vente de son activité de technologies catalytiques à HONEYWELL HON.O après que l'unité a enregistré des performances inférieures aux prévisions au cours de l'exercice 2025.

* GILEAD SCIENCES GILD.O a annoncé lundi qu'il allait racheter le développeur de traitements contre le cancer ARCELLX

ACLX.O pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars, ce qui fait grimper l'action de ce dernier de 77% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O a annoncé vendredi que Phil Spencer, responsable de la division jeux vidéo, prenait sa retraite après 38 ans au service du fabricant de logiciels, dans le cadre d'un remaniement majeur de la direction.

* FORTUNE BRANDS INNOVATIONS FBIN.N - L'investisseur Ed Garden a pris une participation dans le fournisseur de produits de construction et cherche à remplacer son nouveau directeur général, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources au fait des discussions.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ARCELLX
64,1100 USD NASDAQ -3,64%
DOCUSIGN
44,4550 USD NASDAQ +0,76%
DOMINO'S PIZZA
384,7100 USD NASDAQ -0,11%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 625,97 Pts Index Ex +0,47%
ELI LILLY & CO
1 009,890 USD NYSE -1,30%
FORTUNE BRANDS
54,330 USD NYSE +0,46%
FRESHWORKS RG-A
7,4650 USD NASDAQ -2,16%
GILEAD SCIENCES
151,4000 USD NASDAQ +0,19%
HONEYWELL INTL
243,9700 USD NASDAQ +1,33%
JOHNSON MATTHEY
1 914,500 GBX LSE -16,91%
MERCK
122,260 USD NYSE +0,30%
MICROSOFT
396,8750 USD NASDAQ -0,40%
MONDAY.COM
75,5800 USD NASDAQ -0,55%
NASDAQ Composite
22 886,07 Pts Index Ex +0,90%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,7150 USD NASDAQ -2,06%
S&P 500 INDEX
6 909,51 Pts CBOE +0,69%
WARNER BROS RG-A
28,7500 USD NASDAQ +0,77%
WORKDAY-A
137,7500 USD NASDAQ -1,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Trump prononce un discours sur les tarifs douaniers, à la Maison Blanche
    Droit de douanes: après la décision de la Cour suprême, le brouillard économique s'épaissit
    information fournie par Reuters 23.02.2026 12:59 

    par Howard Schneider Après le déclenchement de la guerre commerciale de ‌Donald Trump en avril dernier, responsables politiques, dirigeants d'entreprises, analystes et investisseurs avaient commencé à espérer une accalmie, au fur et à mesure de ​la conclusion d'accords ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.02.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.02.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des membres de la Garde nationale et de l'armée mexicaines inspectent des véhicules suspectés d'avoir été incendiés par des membres d'un cartel sur la route entre Morelia et Patzcuaro, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique, le 22 février 2026 ( AFP / Enrique CASTRO )
    Le Mexique secoué par les violences après l'élimination d'un chef de cartel
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:35 

    Ecoles fermées, vols annulés: le Mexique est sur le qui-vive lundi, en proie à une vague de violences après la mort du chef d'un des plus gros cartels de la drogue du pays, tué dans une opération militaire réalisée avec le soutien des Etats-Unis. La présidente ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank