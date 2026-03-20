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Les contrats à terme de Wall Street baissent alors que la guerre en Iran fait rage et que les investisseurs réduisent leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,29%, S&P 500 0,38%, Nasdaq 0,53%

* Trump envisage une prise de contrôle de l'île de Kharg, selon un rapport

* Le S&P 500 et le Dow sont sur la voie d'une quatrième perte hebdomadaire consécutive

* FedEx en hausse grâce à des prévisions solides; Amazon prévoit un retour des smartphones

(Mise à jour des prix, ajout d'une citation d'analyste) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé dans des échanges agités vendredi, alors que la guerre en Iran approchait de sa quatrième semaine, ébranlant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer agressivement les paris sur les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Selon un rapport publié sur , l'administration Trumpenvisage d' occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

Les prix du brut ont augmenté, inversant toutes les pertes enregistrées depuis que les principales nations européennes, le Japon et les États-Unis ont fait allusion à des efforts pour stimuler l'offre d'énergie. Le prix du pétrole brut Brent était en hausse de 0,7 % à 110 dollars le baril.

Les investisseurs ont trouvé un certain réconfort dans les résultats optimistes de FedEx FDX.N et les prévisions malgré les tensions géopolitiques et l'augmentation des coûts du carburant, ce qui a fait grimper ses actions de 9 % dans les échanges de pré-marché. Son rival United Parcel Service UPS.N a ajouté 0,9%.

FedEx, souvent considéré comme un baromètre de l'activité commerciale, a déclaré que la demande mondiale se maintenait au début du mois de mars malgré la guerre en Iran, tandis que les surtaxes sur le carburant protégeaient les bénéfices de l'augmentation des coûts du carburant.

Cette semaine a été riche en décisions prises par les principales banques centrales mondiales qui, avec la Réserve fédérale , ont reconnu que le conflit avait compliqué l'élaboration des politiques. Alors que les responsables politiques américains prévoient toujours au moins une réduction d'un quart de point des taux d'intérêt cette année, les investisseurs sont moins convaincus.

Selon les données compilées par le LSEG, les traders ont repoussé leurs paris sur une baisse des taux à 2027, contre décembre 2026 au début du mois.

"Les banques centrales adoptent une position d'attente et d'observation, ce qui est logique", a déclaré Michael Brown, stratégiste principal chez Pepperstone.

"Cependant, augmenter la perspective d'un resserrement de la politique, pour contrer ce qui semble être un faible risque que l'inflation se prolonge, augmente la probabilité qu'une erreur de politique soit commise."

À 7:15 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 133 points, ou 0,29%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 25,5 points, ou 0,38%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a baissé de 131,5 points, soit 0,53%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , parfois appelé la jauge de la peur de Wall Street, a légèrement augmenté de 0,77 points à 24,83. Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000

RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont reculé de 0,4 %.

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , et l'indice vedette Dow .DJI sont en passe de terminer leur quatrième semaine consécutive dans le rouge, bien qu'un modeste rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle, telles que Advanced Micro Devices AMD.O et Micron MU.O , ait amorti la chute du Nasdaq IXIC. .

Les trois indices ont également glissé sous leur moyenne mobile à 200 jours, un indicateur technique reflétant la dynamique à long terme, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , axé sur les petites capitalisations, a brièvement enregistré une baisse de 10 % par rapport à ses plus hauts historiques en début de semaine.

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 26 % après que trois personnes associées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle ont été accusées d'avoir aidé à faire passer en contrebande au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle américaine vers la Chine, en violation des lois sur l'exportation.

Les gains ont été importants dans les actions du secteur de l'énergie. L'indice sectoriel S&P 500 .SPNY est sur le point de connaître sa treizièmesemaine consécutivede hausse, les événements géopolitiques au Venezuela et au Moyen-Orient ayant dominé la majeure partie du premier trimestre.

Les valeurs énergétiques telles que Halliburton HAL.N et Cheniere Energy LNG.N ont progressé de plus de 1%chacune vendredi.

Tegna TGNA.N a gagné 9,3% après que la Federal Communications Commission ait déclaré qu'elleavait approuvé la vente de 3,54 milliards de dollars du propriétaire de stations de télévision locales à Nexstar NXST.O .

Amazon AMZN.O a glissé de 0,5%. Reuters a rapporté que la mégacap a présenté son premier smartphone, espérant ainsi concurrencer Apple et Samsung.

Valeurs associées

AMAZON.COM
208,7600 USD NASDAQ -0,53%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
205,2700 USD NASDAQ +2,91%
CHENIERE ENERGY
281,810 USD NYSE +5,74%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 021,43 Pts Index Ex -0,44%
FEDEX
356,400 USD NYSE +1,89%
HALLIBURTON
36,945 USD NYSE +2,00%
MICRON TECHNOLOGY
444,2700 USD NASDAQ -3,78%
NASDAQ Composite
22 090,69 Pts Index Ex -0,28%
NEXSTAR MED GRP
223,0500 USD NASDAQ -2,60%
S&P 500
6 606,49 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 606,49 Pts CBOE 0,00%
SUPER MICRO
30,7900 USD NASDAQ +1,45%
TEGNA
20,045 USD NYSE -1,21%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,550 USD NYSE -0,32%
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