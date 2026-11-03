Les contrats à terme de Wall Street affichent des résultats mitigés alors qu'Apple recule suite à un avertissement sur ses marges, les résultats des élections de mi-mandat sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,94 %, le S&P 500 de 0,19 % et le Nasdaq progresse de 0,13 %

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges au quatrième trimestre

* Palantir recule après la publication de ses résultats

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mardi, alors que les cours du pétrole brut progressaient légèrement et que les marchés attendaient les résultats des élections de mi-mandat. De son côté, Apple a rejoint la liste des géants de la tech dont les résultats n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a chuté de 3,9 % en pré-ouverture après que la société a averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA Palantir Technologies PLTR.O a prévu un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a toutefois chuté de 7,7 %.

L'indice Nasdaq-100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique , confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré dans une phase de correction, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d'IA et au manque de preuves de rendements adéquats.

Plusieurs entreprises technologiques ont également fait appel au marché obligataire pour financer récemment d’importants investissements dans l’IA, amplifiant les craintes que ces dépenses financées par l’endettement deviennent plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

À 7 h 07 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 489 points, soit 0,94 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 14,75 points, soit 0,19 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient quant à eux de 36,25 points, soit 0,13 %.

La hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs a contribué à compenser une partie des pertes. Nvidia NVDA.O a progressé de 1,4 % après avoir reculé lors des quatre dernières séances. Suite aux lourdes pertes récentes subies par Nvidia, Apple a dépassé le concepteur de puces pour devenir, la semaine dernière, l’entreprise la plus valorisée au monde.

AMD AMD.O a gagné 1,8 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, tandis que Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ont progressé respectivement de 1,4 % et 2,1 %.

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT SONT ATTENDUS

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour ravir la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

"Les inquiétudes concernant les dépenses publiques et les déficits n’ont cessé de s’amplifier, contribuant à la volatilité des marchés", ont indiqué les analystes de la Societe Generale dans une note.

"Toutefois, toute expansion budgétaire significative nécessiterait encore des négociations approfondies, et les démocrates étant susceptibles de prendre le contrôle de la Chambre des représentants, le contexte législatif pourrait devenir encore plus bloqué."

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une importante incertitude pesant sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin,en est à ses "derniers instants".

Un autre facteur de risque pourrait être la reprise des attaques américaines contre l’Iran après les élections de mi-mandat, ce que Trump a laissé entendre ces dernières semaines. Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note publiée en début de semaine qu’ils considéraient tout repli des marchés dû aux tensions géopolitiques comme une opportunité d’achat.

Cependant, quand des journalistes lui ont demandé lundi s’il envisageait de frapper l’Iran après les élections de mi-mandat, Trump a répondu "non".

Les cours du pétrole brut ont progressé mardi après avoir chuté lors de la séance précédente, un responsable iranien ayant déclaré qu’un accord pour mettre fin à la guerre était encore loin d’être conclu , tandis que les États-Unis frappaient l’île de Qeshm en Iran .

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer PFE.N a progressé de 0,8 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Le fabricant d’équipements de test pour semi-conducteurs Aehr Test Systems AEHR.O a gagné 13,1 % et le fournisseur de solutions haut débit Harmonic HLIT.O a progressé de 16,5 % après que ces sociétés ont revu à la hausse leurs prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.